بهزاد برارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های آب و فاضلاب استان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های تأمین آب شرب و جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در مناطق مختلف مازندران با هدف ارتقای خدمات‌رسانی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی در حال اجراست.

وی درباره پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب مجتمع ۵۵۲ واحدی مسکن ملی میاندورود افزود: عملیات محوطه‌سازی و تجهیز کارگاه، تهیه نقشه‌های معماری و سازه‌ای، گودبرداری و پی‌کنی سازه اصلی، اجرای سازه نگهبان و زهکش زیر فونداسیون در این پروژه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: واحد تصفیه بیولوژیکی شامل بخش‌های بی‌هوازی، آنوکسیک و هوادهی، واحد ته‌نشینی نهایی، واحد کلرزنی و مخزن ذخیره لجن نیز اجرا شده و یک هزار متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب احداث شده است.

برارزاده میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۲۱ درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۳۸ میلیارد ریال برای اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب مجتمع مسکن ملی میاندورود هزینه شده است.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای تقویت منابع آب شرب شهر کجور در شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: یک حلقه چاه ضربه‌ای آرتزین با عمق ۸۰ متر حفر شده که دبی خروجی آن حدود ۱۰ لیتر بر ثانیه است.

برارزاده افزود: این چاه می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تقویت منابع تأمین آب شرب شهر کجور و پشتیبانی از نیاز آبی حدود پنج هزار نفر ایجاد کند.

مدیرعامل آبفا مازندران با بیان اینکه چاه حفرشده از نوع آرتزین است، گفت: آب در این منبع با فشار طبیعی سفره زیرزمینی جریان دارد و برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد ریال از محل منابع عمرانی هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: چاه جدید هم‌اکنون در مرحله پمپاژ قرار دارد و پس از تکمیل مراحل فنی و آماده‌سازی، وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

برارزاده تصریح کرد: اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب از برنامه‌های مهم آبفا مازندران برای تقویت زیرساخت‌های خدماتی و ارتقای سطح خدمات در شهرها و مناطق مختلف استان است.