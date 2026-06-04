فردین درکه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم تغییر نگاه سنتی به مقوله پسماندهای شهری اظهار کرد: زباله در صورت رهاسازی یک بحران زیست‌محیطی است، اما با مدیریت اصولی می‌تواند به یک فرصت ارزشمند اقتصادی تبدیل شود. در حال حاضر فرآیند جمع‌آوری، انتقال و پردازش پسماندها در سه گروه خانگی، عمرانی و بیمارستانی در سطح ۸ هزار و ۷۰۰ کوچه کلان‌شهر کرمانشاه انجام می‌شود که بخش بازیافت، نقطه عطف این فعالیت‌هاست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه تفکیک از مبدأ را راهکاری کلیدی برای ارتقای کیفیت بازیافت دانست گفت: به منظور هوشمندسازی خدمات و جلب مشارکت شهروندان، اپلیکیشن «مهروب» طراحی و راه‌اندازی شده است. در این سامانه، شهروندان با ثبت موقعیت مکانی و تعیین زمان حضور در منزل، پسماندهای خشک خود را به خودروهای ویژه سازمان تحویل می‌دهند و ارزش ریالی آن نیز بلافاصله در «کیف پول» الکترونیکی آنان شارژ می‌شود که این اقدام پسماند را به یک سرمایه خانگی تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به برنامه سازمان برای رفع کمبود سطل‌های زباله تصریح کرد: خط تولید مخازن جدید آغاز شده است و تا زمان رسیدن به وضعیت مطلوب، پاکبانان و پرسنل سازمان در سه شیفت کاری فشرده، فرآیند نظافت و جمع‌آوری را انجام می‌دهند تا خللی در خدمات‌رسانی رخ ندهد.

درکه در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به متخلفان حوزه پسماندهای عمرانی افزود: برخی خودروها با پلاک مخدوش اقدام به تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهرک‌ها می‌کنند که برخورد با آن‌ها نیازمند همکاری جدی پلیس راهور برای توقیف این وسایل نقلیه است. طبق ضوابط، تمامی پیمانکاران و مالکان موظفند ضایعات ساختمانی خود را صرفاً به سایت پسماند «سراب» منتقل کنند و در صورت تخلیه در محیط‌های شهری، برای دریافت تاییدیه پایان‌کار با چالش جدی مواجه خواهند شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: حفظ پاکیزگی کلان‌شهر کرمانشاه و کاهش حجم زباله‌های ورودی به خطوط دفن، مستلزم همراهی مردم و ارگان‌های نظارتی است و شهرداری با به‌کارگیری ابزارهای هوشمند و برخورد بی‌اغماض با متخلفان، در مسیر بهبود شاخص‌های بهداشت شهری گام برمی‌دارد.