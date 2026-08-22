به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی بعد از ظهر شنبه در جریان حضور استاندار کرمانشاه در شهرداری و نشست با مدیران شهری، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه‌های عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری، مالی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری ارائه کرد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده طی پنج تا ۶ ماه گذشته اظهار کرد: در این مدت حدود ۱۸ هزار مترمربع پیاده‌روسازی، ۱۷ هزار متر طول جدول‌گذاری، حدود ۴۰۰ مترمربع دیوارگذاری و نزدیک به سه هزار مترمربع سیمان‌کاری در سطح شهر انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت حدود ۱۵ هزار مترمربع عملیات آسفالت نیز اجرا شده و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی معابر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.

مرادی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه ترافیک گفت: ۲۴ نقطه حادثه‌خیز در شهر کرمانشاه شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود در این نقاط و ارتقای ایمنی آنها در حال انجام است.

وی هدایت آب‌های سطحی را یکی دیگر از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: نقاط مشکل‌دار در این زمینه شناسایی شده و موضوع هدایت آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار کرمانشاه همچنین درباره پروژه‌های ترافیکی شهر بیان کرد: عملیات اجرایی یکی از پروژه‌های مهم در میدان شهدای جنوبی تقریباً به پایان رسیده و با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، این محدوده به شرایط مناسب‌تری بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: پروژه زیرگذر آزادگان نیز در حال تکمیل است و بخش عمده عملیات آن انجام شده و تنها بتن‌ریزی و بخشی از آرماتوربندی این پروژه باقی مانده است.

مرادی در ادامه با اشاره به ساماندهی منابع انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از سال‌ها پیگیری به مرحله اجرا رسیده و در قراردادها و وضعیت‌های مختلف کارکنان، ساماندهی انجام شده است.

وی افزود: سه کمیته تخصیص، کاهش هزینه‌ها و انضباطی به صورت مستمر تشکیل می‌شود تا روند اصلاح امور، کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کارکنان دنبال شود.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه پیشرفت برنامه‌های شهرداری حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد است، گفت: تمامی پروژه‌ها به صورت مستمر رصد می‌شوند و تخصیص منابع مالی در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرادی خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز به صورت ماهانه ارزیابی می‌شود تا روند اجرای طرح‌ها و نحوه تخصیص منابع با جدیت دنبال شود.

وی درباره وضعیت مالی شهرداری نیز اظهار کرد: ساماندهی درآمدها و مطالبات اشخاص در دستور کار قرار گرفته و برای هر منطقه مشخص شده است که چه میزان مطالبه از محل عوارض و سایر درآمدها وجود دارد.

شهردار کرمانشاه افزود: در مقابل، بدهی‌های شهرداری به دستگاه‌های مختلف نیز در حال شناسایی و تعیین تکلیف است و ساماندهی وضعیت مالی شهرداری از محورهای مهم مدیریت شهری به شمار می‌رود.

جمع‌آوری ۵ هزار سرویس نخاله ساختمانی

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی پسماند و نخاله‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری پسماند خشک از در منازل در حال توسعه است و سامانه مربوط به این موضوع نیز راه‌اندازی شده است.

وی درباره مدیریت نخاله‌های ساختمانی نیز بیان کرد: دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه هوشمند برای کنترل تردد خودروهای حمل نخاله فعال شده است، اما برای کنترل کامل وضعیت و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله، همکاری دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

شهردار کرمانشاه افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود پنج هزار سرویس جمع‌آوری نخاله از سطح شهر، به‌ویژه ورودی‌های شرقی، انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

مرادی همچنین با اشاره به اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ گفت: طی ماه‌های گذشته مقاومت‌هایی در مسیر اجرای این طرح وجود داشت، اما اکنون جمع‌آوری پسماند خشک از شهروندان به صورت رایگان در حال انجام است.

وی ادامه داد: تعدادی خودرو نیز برای خرید پسماند خشک از مردم فعال شده‌اند و هدف مدیریت شهری این است که طرح تفکیک پسماند از مبدأ و جمع‌آوری پسماند خشک در سراسر شهر توسعه پیدا کند.

توسعه فضای سبز با توجه به محدودیت منابع آبی

شهردار کرمانشاه درباره برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه فضای سبز نیز گفت: با همکاری مناطق و سازمان سیما، منظر و فضای سبز، برنامه کاشت گونه‌های مختلف درخت، درختچه و گل‌های فصلی از ماه آینده آغاز خواهد شد.

مرادی افزود: توسعه گلخانه‌های مناطق برای افزایش تولید نهال و همچنین تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیت منابع آبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به منابع آبی در برنامه‌های فضای سبز شهری عنوان کرد: انتخاب گونه‌های مناسب و اصلاح الگوی کشت می‌تواند در مدیریت بهتر منابع و توسعه پایدار فضای سبز شهری مؤثر باشد.

احداث ایستگاه جدید آتش‌نشانی در شمال‌شرق کرمانشاه

مرادی همچنین از پیگیری برای احداث یک ایستگاه جدید آتش‌نشانی در شمال‌شرق شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به توسعه جمعیتی و کالبدی این بخش از شهر، احداث ایستگاه جدید آتش‌نشانی ضروری است.

وی بیان کرد: اقدامات لازم برای آغاز عملیات احداث این ایستگاه در ماه‌های آینده در حال انجام است تا با افزایش ظرفیت خدمات ایمنی، پوشش مناسب‌تری در این بخش از شهر ایجاد شود.

شهردار کرمانشاه در حوزه محیط زیست نیز از آماده بودن طرح تصفیه پساب خبر داد و افزود: قرارداد مربوط به این طرح آماده است و در صورت تأمین اعتبار، امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش‌های مورد نیاز فراهم خواهد شد.

مرادی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت پساب تصفیه‌شده می‌تواند در مدیریت منابع آبی و تأمین آب مورد نیاز بخش‌هایی از فعالیت‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، بر استمرار رصد پروژه‌ها، ساماندهی منابع مالی و انسانی، توسعه خدمات شهری و پیگیری طرح‌های عمرانی و زیرساختی در شهر کرمانشاه تأکید کرد.