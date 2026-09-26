به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان و عملیات ثامن‌الائمه(ع) با حضور جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و جمعی از خانواده‌های شهدا و فعالان فرهنگی در این موزه برگزار شد و بخشی از خاطرات و ناگفته‌های روزهای مقاومت آبادان و نخستین سال‌های جنگ تحمیلی از زبان حاضران بازخوانی شد.

علی سلیمیان مسئول وقت آموزش سپاه آبادان بعنوان اولین نفر پشت تریبون دعوت شد و با اشاره به مقاومت مردم آبادان در دوران محاصره، این شهر را یکی از عرصه‌های مهم تجربه و شکل‌گیری توان رزمی نیروهای انقلاب در سال‌های نخست جنگ توصیف کرد و گفت که شکست حصر آبادان حاصل هم‌افزایی نیروهای نظامی و مردم بود.

وی همچنین با اشاره به شرایط امروز، «جنگ شناختی» را یکی از عرصه‌های مهم تقابل دانست و بر ضرورت صیانت از باورها و ارزش‌هایی که رزمندگان برای دفاع از کشور و اعتقادات خود جانفشانی کردند، تأکید کرد.

در این مراسم، حسین تنگسیری فرزند شهید تنگسیری با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید، گفت: گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان زمانی ارزشمند است که به انتقال مفاهیم و فرهنگ شکل‌دهنده آن حماسه به نسل امروز منجر شود.

وی با اشاره به سیره اخلاقی و معنوی شهید تنگسیری، «شهید زیستن» را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مسیر رسیدن به شهادت دانست و از اهتمام این شهید به عبادت، نماز شب، زیارت عاشورا، خانواده و مسئولیت‌های اجتماعی سخن گفت.

سردار محمدجعفر اسدی که بعنوان یکی از مهمانان ویژه در این مراسم حضور داشت، با بازخوانی شرایط رزمندگان در ماه‌های نخست جنگ، از عملیات ثامن‌الائمه(ع) به‌عنوان یکی از نقاط مهم در روند شکل‌گیری توان عملیاتی و هماهنگی میان نیروهای مختلف دفاعی یاد کرد.

وی با اشاره به تجربه نیروهای سپاه، ارتش، بسیج و سایر نیروهای حاضر در جبهه‌ها اظهار کرد که رزمندگان در آغاز جنگ از بسیاری از امکانات و ساختارهای متعارف جنگی برخوردار نبودند، اما با تکیه بر ایمان، تقوا، تجربه میدانی و همکاری متقابل، به‌تدریج توانستند سازمان و ظرفیت عملیاتی خود را توسعه دهند.

اسدی همچنین با اشاره به نقش آبادان در تحولات دفاع مقدس، بر ضرورت شناخت و معرفی دقیق‌تر شهدای این دوران تأکید کرد و تقوا و اخلاص را از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس برای جامعه امروز دانست.

سهراب فروغی‌راد، از پیشکسوتان سپاه آبادان، نیز با روایت خاطراتی از شهدای این شهر، از جمله شهیدان حبیب بزاز، نادر عباسی، یوسف برتینا، علی عیسی‌زاده، ابد تمیمی و اکبر علیپور، گوشه‌هایی از مقاومت مردم و رزمندگان آبادان در دوران دفاع مقدس را بازگو کرد.

فروغی‌راد با بیان خاطراتی از شرایط دشوار خاکسپاری شهدا در آبادانِ زیر آتش دشمن، گفت: حتی مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا نیز از حملات دشمن در امان نبود و مردم و رزمندگان در سخت‌ترین شرایط برای حفظ حرمت پیکر شهدا تلاش می‌کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال روایت‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید تأکید کرد.

در بخش پایانی مراسم نیز پیشنهاد نامگذاری دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر به نام شهید دریابان تنگسیری مطرح شد که با استقبال حاضران همراه شد و مقرر شد موضوع برای پیگیری و تحقق آن دنبال شود.

این مراسم در حالی برگزار شد که سالروز شکست حصر آبادان، علاوه بر یادآوری یکی از عملیات‌های مهم سال‌های نخست دفاع مقدس، فرصتی برای بازخوانی نقش مردم آبادان، رزمندگان و فرماندهانی بود که در شرایط دشوار ماه‌های ابتدایی جنگ، زمینه تغییر موازنه در جبهه جنوب و آغاز مرحله‌ای تازه از عملیات‌های منسجم نیروهای ایرانی را فراهم کردند.