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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

شب شعر «رستاخیز کلمه» برگزار می‌شود

شب شعر «رستاخیز کلمه» برگزار می‌شود

به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس، مراسم شب شعر «رستاخیز کلمه» در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس، مراسم شب شعر «رستاخیز کلمه» در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد. این مراسم که با هدف بازخوانی حماسه‌های ماندگار دوران دفاع مقدس در قالب ادبیات معاصر برنامه‌ریزی شده است، روز یکشنبه ۵ مهرماه، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن مهران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی موزه، محوریت اصلی این شب شعر، «ادبیات مقاومت» و نقش کلام در تبیین ارزش‌های ایثار، فداکاری و حفظ هویت ملی است. با توجه به اهمیت نقش هنر در روایت تاریخ، این برنامه تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های زبان و شعر برای پیوند میان روایت‌های تاریخی و وجدان جمعی استفاده کند.

در این مراسم، جمعی از شاعران برجسته، فرهیختگان حوزه فرهنگ و ادب و همچنین ترویج‌دهندگان مفاهیم حماسی حضور خواهند داشت. شاعران حاضر در این نشست، با رویکردی به ارزش‌های دفاع مقدس، به شعرخوانی و بازخوانی آثاری خواهند پرداخت که پیوند میان خون شهدا و شکوه کلام را به تصویر می‌کشند.

برگزاری شب شعر «رستاخیز کلمه» بخشی از زنجیره برنامه‌های گسترده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و آشنایی نسل‌های جدید با حماسه‌های معاصر ایران از طریق ابزارهای هنری و ادبی، در نظر گرفته شده است. این موزه امیدوار است با بهره‌گیری از قدرت کلمات، روایت‌های ایثار را در حافظه تاریخی جامعه تثبیت نماید.

کد مطلب 6956392

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