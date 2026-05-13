۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۳

گرمسار طوفانی شد؛ ثبت رکورد ۹۴ کیلومتری باد در غرب استان سمنان

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وقوع تندبادی شدید با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت در گرمسار و ایوانکی خبر داد و گفت: وزش بادهای شدید در ۲۴ ساعت گذشته غرب استان را تحت تأثیر قرار داده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این روزها شاهد وزش بادهای شدید در استان سمنان هستیم، تاکید کرد: در ۲۴ ساعت اخیر تندبادی شدید غرب استان سمنان را در نوردید.

وی با بیان اینکه در گرمسار سرعت وزش باد در بیشینه به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسیده است افزود: بیشینه سرعت وزش باد در ایوانکی نیز ۹۴ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در آرادان بیشینه وزش باد ۸۶ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است، گفت: سرعت وزش باد در بسطام ۵۰ کیلومتر برساعت، سمنان و شاهرود ۲۹ کیلومتر بر ساعت، دامغان ۳۶ کیلومتر بر ساعت، بیارجمند ۱۸ کیلومتر بر ساعت و میامی ۲۹ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

مصطفوی با بیان اینکه در حسینان و شهمیرزاد به صورت مشابه بیشینه سرعت باد در ۲۴ ساعت منتهی به صبح چهارشنبه، ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، ابراز کرد: در باغستان، کوهان و مجن نیز به صورت مشترک سرعت وزش باد ۲۲ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

وی با بیان اینکه سرعد وزش باد در فولاد محله به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسیده است، افزود: در پرور و آهوان سرعت وزش باد ۳۲ کیلومتر بر ساعت، سرخه ۳۶ و امیریه ۲۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کد مطلب 6828476

