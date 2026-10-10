غیبت هافبک تاثیرگذار الغرافه در بازی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در چارچوب هفته دوم مرحله لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه ثانی بن حمد شهر دوحه به مصاف یکدیگر می‌روند.

روزنامه سعودی «الاقتصادیه» در گزارشی اعلام کرد اسماعیل بن‌ناصر، هافبک الجزایری و یکی از مهره‌های تأثیرگذار الغرافه، به دلیل درگیری با بازیکن الهلال عربستان در هفته نخست رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به سه جلسه محرومیت و پرداخت ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده است. به این ترتیب، بن‌ناصر سه دیدار آینده الغرافه در این رقابت‌ها، از جمله مسابقه برابر استقلال ایران را از دست خواهد داد.

استقلال در شرایطی برای این دیدار آماده می‌شود که به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیاست؛ این در حالی است که الغرافه پس از شکست در دیدار نخست، برای کسب نخستین امتیاز خود در این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.