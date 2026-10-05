حجت‌الاسلام عبداله واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه بقعه آقانورالدین عراقی باید بر اساس برنامه‌ای علمی، دقیق و جامع دنبال شود.

وی افزود: معاونت اقتصادی و بهره‌وری اداره‌کل اوقاف موظف است تدوین طرح جامع توسعه بقعه را با هدف بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود و پیشبرد برنامه‌ها در چارچوبی منسجم، آغاز کند.

حجت‌الاسلام واحدی تصریح کرد: اداره حقوقی اداره‌کل اوقاف استان مرکزی نیز موظف است با جدیت، مسائل مربوط به مالکیت را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نسبت به تعیین دقیق حدود و حریم بقعه اقدام کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد فرهنگی و معنوی بقعه تأکید کرد و ادامه داد: معاونت فرهنگی اوقاف نیز موظف است با برنامه‌ریزی منسجم، معرفی ابعاد علمی و معنوی آقانورالدین عراقی و احیای آثار، خاطرات و میراث ایشان را در دستور کار قرار دهد.

وی بیان کرد: بقعه آقانورالدین عراقی باید در کنار توسعه عمرانی، بهسازی فضا و ساماندهی زیرساخت‌ها، از ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و معنوی خود نیز بهره‌مند شود و به جایگاهی شایسته در حوزه معرفت و ترویج میراث علمی و معنوی این عالم برجسته دست یابد.

حجت‌الاسلام واحدی گفت: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی جامع، تعیین اولویت‌های اجرایی و تقسیم کار مشخص میان معاونت‌ها و بخش‌های مرتبط است تا اقدامات عمرانی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی در مسیری هماهنگ و هدفمند دنبال شود.