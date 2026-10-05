شیخ ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف و تأثر از حادثه آتش‌سوزی پاساژ خلیج فارس و مغازه‌های اطراف، اظهار کرد: از دست رفتن اموال و سرمایه حاصل از سال‌ها تلاش و کار، در شرایط دشوار اقتصادی، برای کسبه حادثه‌دیده بسیار سنگین است، اما انسان مؤمن باید در برابر قضای الهی صبر و شکیبایی پیشه کند.

وی با قدردانی از خداوند به دلیل نداشتن تلفات جانی در این حادثه، بر حمایت و همراهی با کسبه آسیب‌دیده تأکید کرد و از مسئولان شهرستانی و استانی خواست هرچه سریع‌تر برای جبران خسارت و ارائه تسهیلات لازم اقدام کنند.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه همچنین از تلاش‌های ستاد مدیریت بحران، نیروهای آتش‌نشانی و مردم در کنترل و مقابله با این حادثه قدردانی کرد و پیشنهاد داد برای افزایش آمادگی در برابر حوادث مشابه، تجهیزات و امکانات اطفای حریق هوایی از جمله بالگردهای مجهز در اختیار ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل قرار گیرد.