عیادت مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی از مصدومان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری به همراه مدیرکل ستاد مدیریت بحران، مدیر کل بهزیستی، معاون دانشگاه علوم پزشکی و معاون اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی ظهر پنجشنبه، ضمن عیادت از مصدومان حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، روند مداوای آنان را از نزدیک بررسی کرد.

کاظم علی نژاد در این دیدار با اشاره به دستور ویژه استاندار آذربایجان غربی مبنی بر فراهم کردن تمامی امکانات لازم برای مداوای مصدومان، از کادر پزشکی معالج این عزیزان و همچنین کارکنان بیمارستان سینای تبریز که در جهت بهبودی مصدومان این حادثه تمام سعی و تلاش خود را می کنند، قدردانی کرد.

وی همچنین با حضور در محل اسکان والدین دانش آموزان آسیب دیده ضمن آرزوی بهبودی و شفای عاجل برای مصدومان، برای خانواده های آنان از درگاه خداوند متعال، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اظهارداشت: حادثه آتش سوزی پیرانشهر، امتحان الهی است و امیدوارم همه ما از این آزمون الهی سربلند و سرافراز بیرون بیاییم.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این دیدار گزارشی از روند امداد و نجات نیروهای امدادی به محل حادثه و همچنین اعزام مصدومان به بیمارستان های ارومیه و تبریز ارائه کرد.

در ادامه این دیدار، تعدادی از خانواده های مصدومان حاضر در بیمارستان سینا با تقدیر از تلاش های نیروهای امداد و نجات و اعضای ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی در اعزام و بستری دانش آموزان آسیب دیده و همچنین تلاش های کادر پزشکی معالج در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قدردانی کردند.

همچمنین این خانواده ها با تقدیر از حضور و عیادت استاندار آذربایجان غربی از مصدومان حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد پیرانشهر و دستور ویژه ایشان مبنی بر در اختیار گذاشتن امکانات بیمارستانی و پزشکی برای مداوای مجروحان اعلام کردند: حضور مسئولان در کنار ما، مرهمی است برای آلام دردهایمان که از این افراد از صمیم قلب سپاس گزاریم.