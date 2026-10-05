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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

روشنایی ورودی و خروجی تونل حیران به‌زودی تکمیل می‌شود

روشنایی ورودی و خروجی تونل حیران به‌زودی تکمیل می‌شود

اردبیل-استاندار اردبیل گفت:تونل دوم حیران ومسیرهای دسترسی آن از طرح‌های اولویت‌دار استان برای تسهیل تردد مسافران وگردشگران در محور اردبیل آستارا بوده واقدامات باقی‌مانده آن در حال تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از تونل دوم حیران در محور اردبیل - آستارا اظهار کرد: تونل و گالری‌های ورودی آن در مجموع حدود ۸۰۴ متر طول دارد و این بخش در جریان سفر رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در ادامه پروژه، محور ورودی تونل از سمت آستارا به‌طول حدود ۷۰۰ متر تعریض شده و دیوار حائل این محدوده نیز حدود ۲۱۰ متر طول دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات باقی‌مانده پروژه بیان کرد: عملیات خط‌کشی و روشنایی ورودی و خروجی تونل در حال پیگیری است و روشنایی ورودی به‌دلیل شرایط نامساعد جوی فعلاً متوقف شده که با بهبود شرایط جوی در نخستین فرصت تکمیل خواهد شد.

امامی یگانه تصریح کرد: مجموع هزینه اجرای پروژه حدود ۷۰۰میلیارد تومان بوده است که ارزش روز آن بیش از یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد در محور اردبیل - آستارا، به‌ویژه در روزهای تعطیل و افزایش سفر، تکمیل این پروژه می‌تواند به روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد در این مسیر کمک کند.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت گردشگری محور حیران افزود: این مسیر علاوه بر اهمیت ارتباطی، از ظرفیت بالایی برای گردشگری برخوردار است.

امامی یگانه اضافه کرد: مسیر ورودی تونل از سمت آستارا هم‌اکنون زیر بار ترافیکی قرار گرفته و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، به‌ویژه روشنایی و خط‌کشی، در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6968736

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