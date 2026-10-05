به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از تونل دوم حیران در محور اردبیل - آستارا اظهار کرد: تونل و گالری‌های ورودی آن در مجموع حدود ۸۰۴ متر طول دارد و این بخش در جریان سفر رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در ادامه پروژه، محور ورودی تونل از سمت آستارا به‌طول حدود ۷۰۰ متر تعریض شده و دیوار حائل این محدوده نیز حدود ۲۱۰ متر طول دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات باقی‌مانده پروژه بیان کرد: عملیات خط‌کشی و روشنایی ورودی و خروجی تونل در حال پیگیری است و روشنایی ورودی به‌دلیل شرایط نامساعد جوی فعلاً متوقف شده که با بهبود شرایط جوی در نخستین فرصت تکمیل خواهد شد.

امامی یگانه تصریح کرد: مجموع هزینه اجرای پروژه حدود ۷۰۰میلیارد تومان بوده است که ارزش روز آن بیش از یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد در محور اردبیل - آستارا، به‌ویژه در روزهای تعطیل و افزایش سفر، تکمیل این پروژه می‌تواند به روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد در این مسیر کمک کند.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت گردشگری محور حیران افزود: این مسیر علاوه بر اهمیت ارتباطی، از ظرفیت بالایی برای گردشگری برخوردار است.

امامی یگانه اضافه کرد: مسیر ورودی تونل از سمت آستارا هم‌اکنون زیر بار ترافیکی قرار گرفته و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، به‌ویژه روشنایی و خط‌کشی، در دستور کار قرار دارد.