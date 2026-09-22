به گزارش خبرگزاری مهر، تور جهانی «دیار» با حضور شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری و تهمورس پورناظری در ادامه برنامه‌های بین‌المللی این گروه، از ماه نوامبر در کانادا برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، نخستین اجرای این تور ۶ نوامبر در سالن Meridian Hall شهر تورنتو برگزار می‌شود. پس از آن، گروه در ۸ نوامبر در Place des Arts مونترال، ۱۲ نوامبر در Jack Singer Concert Hall کلگری و ۱۵ نوامبر در The Orpheum ونکوور روی صحنه خواهد رفت.

فروش بلیت این اجراها از جمعه ۲۵ سپتامبر، ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی هر شهر آغاز خواهد شد.

«دیار» در معرفی این تور، روایتی از موسیقی، شعر و میراثی عنوان شده که نسل‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

این اجراها در ادامه برنامه‌های بین‌المللی هنرمندان حاضر در پروژه «دیار» برگزار می‌شود و جزئیات بیشتر درباره عوامل اجرایی و محتوای برنامه نیز همزمان با آغاز فروش بلیت اعلام خواهد شد.

شهرام ناظری و تهمورس پورناظری چندی پیش نیز قطعه مشترک «امشب» را منتشر کردند؛ اثری با شعر حسین منزوی که آهنگسازی آن را تهمورس پورناظری بر عهده داشته و شهرام ناظری آواز آن را اجرا کرده است.