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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

آغاز تور کنسرت‌های شوالیه آواز ایران با استاد موسیقی در کانادا

آغاز تور کنسرت‌های شوالیه آواز ایران با استاد موسیقی در کانادا

تور جهانی «دیار» با حضور شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری و تهمورس پورناظری در ادامه برنامه‌های بین‌المللی این گروه از اواسط فصل پاییز آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور جهانی «دیار» با حضور شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری و تهمورس پورناظری در ادامه برنامه‌های بین‌المللی این گروه، از ماه نوامبر در کانادا برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، نخستین اجرای این تور ۶ نوامبر در سالن Meridian Hall شهر تورنتو برگزار می‌شود. پس از آن، گروه در ۸ نوامبر در Place des Arts مونترال، ۱۲ نوامبر در Jack Singer Concert Hall کلگری و ۱۵ نوامبر در The Orpheum ونکوور روی صحنه خواهد رفت.

فروش بلیت این اجراها از جمعه ۲۵ سپتامبر، ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی هر شهر آغاز خواهد شد.

«دیار» در معرفی این تور، روایتی از موسیقی، شعر و میراثی عنوان شده که نسل‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

این اجراها در ادامه برنامه‌های بین‌المللی هنرمندان حاضر در پروژه «دیار» برگزار می‌شود و جزئیات بیشتر درباره عوامل اجرایی و محتوای برنامه نیز همزمان با آغاز فروش بلیت اعلام خواهد شد.

شهرام ناظری و تهمورس پورناظری چندی پیش نیز قطعه مشترک «امشب» را منتشر کردند؛ اثری با شعر حسین منزوی که آهنگسازی آن را تهمورس پورناظری بر عهده داشته و شهرام ناظری آواز آن را اجرا کرده است.

کد مطلب 6954624
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • حسن IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رو شکر.بالاخره به امید خدا انتظار ما نتیجه داد و این دو استاد بزرگ رو دوباره با هم روی صحنه میبینیم.امیدوارم توی ایران هم کنسرت بذارن.

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