به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی صبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ مهر، ضمن تبریک فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت، تقارن این رویداد با هفته دفاع مقدس و روز پرچم جمهوری اسلامی ایران را فرصتی مغتنم برای تجلیل از حماسهسازان ایران دانست و افزود: اکنون در فضایی امن و آرام، دانشآموزان فرصت دارند برای کسب دانش، مهارت و ساختن آینده خود و کشور تلاش کنند؛ این فرصتی محدود، ارزشمند و آیندهساز است.
وی افزود: دوران دانشآموزی، بهویژه دوره متوسطه دوم، یکی از مهمترین مقاطع زندگی هر فرد است اکنون نوبت شما دانشآموزان است تا با تلاش علمی، در آینده به پزشکان، مهندسان، متخصصان و نیروهای مؤثری تبدیل شوید که در مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسلامی نقشآفرینی میکنند.
فرماندار ساوه تأکید کرد: محیط مدرسه، معلمان و فضای تعلیم و تربیت نقش اساسی در ساختن شخصیت و آینده نسل جوان دارند از این رو باید با تمام توان و ظرفیت این فعالیتها استمرار داشته باشد.
حسینی با پیوند زدن علمآموزی به مسیر شهدا، تصریح کرد: حضور دانشآموزان در مدارس و تلاش آنان برای کسب دانش، خود تداوم بخش راه شهدای دفاع مقدس و شهدای عرصههای مختلف است چرا که آنان برای سربلندی، استقلال و پیشرفت این کشور از جان خود گذشتند.
وی با تبیین تحولات و چالشهای پیش روی کشور، بیان کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته مسیر دشواری را برای استقلال و پیشرفت پشت سر گذاشته و هزینههای سنگینی پرداخته است.
فرماندار ساوه افزود: این مسیر با فداکاری مردم و ایثار شهدا طی شده است و امروز وظیفه نسل جدید، ادامه این مسیر از طریق علم، دانش و مسئولیتپذیری است،ایران اسلامی در تمامی حوزههای علمی، آموزشی، فرهنگی و دفاعی مسیر پیشرفت را دنبال میکند و دانشآموزان باید برای ساختن آینده کشور آماده شوند.
حسینی خطاب به دانشآموزان گفت: امروز که سال تحصیلی جدید آغاز میشود، با خود عهد کنید که برای خدا، کشور و مردم ایران مفید باشید و با احساس مسئولیت برای پیشرفت خود و جامعه تلاش کنید.
آموزشوپرورش مهمترین مسیر برای ساختن آینده کشور است
رئیس آموزشوپرورش ساوه نیز در این آیین اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی، روزی سرشار از نشاط و امید برای خانوادههاست و امروز شاهد حضور پرشور دانشآموزان در مدارس و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.
عبدالرضا حامدیخواه با تأکید بر اینکه آموزشوپرورش مهمترین مسیر برای ساختن آینده کشور است، تصریح کرد: هدف ما تنها موفقیت دانشآموزان در کنکور نیست، بلکه باید دانشآموزانی چندبعدی، متعهد، مسئولیتپذیر و توانمند تربیت کنیم تا در آینده در جایگاههای مختلف علمی، تخصصی و مدیریتی کشور نقشآفرینی کنند.
وی تاکید کرد: تحقق این هدف بزرگ نیازمند همافزایی و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی، فرهنگیان، خانوادهها و مجموعه مدیریت شهرستان ساوه است تا مدرسه به معنای واقعی کانون علم، امید و تربیت نسل آینده کشور باشد.
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