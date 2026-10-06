جفری آرچر از مشهورترین نویسندگان بریتانیایی از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جفری آرچر، نویسنده پرفروش بریتانیایی که عمری را هم در دنیای سیاست گذراند، از دنیا رفت. او ۸۶ ساله بود.

آرچر دیروز (دوشنبه) و یک روز پیش از این که جدیدترین رمانش «آدم و حوا» منتشر شود، ناگهانی و آرام در خانه‌اش درگذشت. این کتاب جدید، مانند کتاب پرفروشش «کین و هابیل» که سال ۱۹۷۹ منتشر شد، داستان دو شخصیت را روایت می‌کند که در یک روز و از طبقات اجتماعی مختلف متولد شده‌اند و نام هر دو برگرفته از کتاب مقدس است.

آرچر هم نویسنده‌ای مشهور بود و هم سیاستمداری رسوا شده و زندگی حرفه‌ای‌اش بین پیروزی و آشفتگی در نوسان. او ۵ دهه به عنوان نویسنده کار کرد و از درآمد نویسندگی‌اش از سرمایه‌گذاری‌های نادرست و ورشکستگی مالی رهایی یافت. اولین رمان او که با عنوان «نه یک پنی بیشتر، نه یک پنی کمتر» سال ۱۹۷۶ به بازار آمد، از تجربه شخصی‌اش گرفته شده بود که تا لبه ورشکستگی رفته بود.

به گفته انتشارات هارپرکالینز که ناشر آثار وی بود، او در مجموع برای کتاب‌هایش ۱۴ سال و ۵ ماه در فهرست پرفروش‌ترین‌های ساندی تایمز بریتانیا و بیش از ۵ سال در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز جای داشت و بیش از ۳۰۰ میلیون کتاب در سراسر جهان به فروش رساند.

آرچر در زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر در حزب محافظه‌کار بریتانیا پیشرفت کرد و سال ۱۹۹۲ توسط جانشین او، نخست‌وزیر جان میجر، به عضویت مجلس اعیان منصوب شد، اما قبل از اینکه سال ۲۰۰۱ به اتهام شهادت دروغ زندانی شود، از حزب سیاسی خود اخراج شد.

وی سال ۱۹۹۹ برای شهرداری لندن نامزد شد و همان زمان ادعاهایی مبنی بر دروغ بودن ادعای وی در جریان یک پرونده افترا که سال ۱۹۸۷ علیه دیلی استار مطرح شده بود، وی را به ۴ سال زندان محکوم کرد. وی اوایل سال ۲۰۰۳ پس از گذراندن ۲ سال زندان آزاد شد و تا بازنشستگی‌اش در سال ۲۰۲۴، بدون وابستگی سیاسی، به مجلس اعیان بازگشت.

آرچر دوران زندان خود را در مجموعه‌ای ۳ جلدی با عنوان «خاطرات زندان» شرح داد. این خاطرات شامل «جهنم»، «برزخ» و «بهشت»؛ بینش نادری از زندگی زندانیان در زندان‌های بریتانیا، از زندان فوق امنیتی «بلمارش» گرفته تا زندان «نورت سی کمپ» را دربرگرفته است.

این چهره پارلمانی قبل از زندانی شدنش، به دنبال تغییر قوانین جانشینی برای اعطای حقوق برابر به دختران اعضای خانواده سلطنتی بود. سال‌ها بعد، تلاش‌های او الهام‌بخش قانون جانشینی تاج در سال ۲۰۱۳ شد که به رسم چند صد ساله پیشی گرفتن پسران کوچکتر از دختران بزرگتر در خط جانشینی پایان داد.

برخی از آثار ادبی آرچر به مضامین مشابهی از تعصب و نابرابری جنسیتی پرداخته‌اند. رمان جدید او «آدم و حوا» داستان دختر یک دوک را دنبال می‌کند، در حالی که پدرش دلش می‌خواست پسر داشته باشد تا بتواند اموالش را به ارث بگذارد.

آرچر که در رمان «آدم و حوا» در پس یک داستان عاشقانه به تفسیر طبقاتی در پس‌زمینه جنگ پرداخته این رمان را رضایت‌بخش‌ترین چیزی خواند که نوشته بود. از آرچر، همسرش بانو مری آرچر که ۶۰ سال با او زندگی کرده، ۲ فرزند پسرو ۵ نوه به یادگار مانده‌اند.

با اقتباس از کتاب‌های این نویسنده فیلم‌های متعدد ساخته شده و چندین عنوان از کتاب‌های وی به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده‌اند که «بی دردسر»، «پنهان در ملاءعام» و «چشم پوشی» از جمله آنها هستند.