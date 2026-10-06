استانداری کهگیلویه وبویراحمد مانع حضور خبرنگاران در اتاق بازرگانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان اتاق بازرگانی استان ظهر سه شنبه در پاسخ به مطالبه خبرنگاران اعلام کردند که تصمیم اولیه اتاق، حضور تمامی خبرگزاری‌های رسمی در برنامه‌های این سفر بوده است.

به گفته مسئولان اتاق، این مجموعه برای تولید محتوای برنامه‌ها چهار نفر از نیروهای خود را در حوزه عکس، فیلم و محتوا در اختیار داشت، اما این افراد جایگزین خبرنگاران خبرگزاری‌های رسمی نبوده‌اند.

مسئولان اتاق بازرگانی تأکید کردند که اتاق با اصل حضور رسانه‌ها مشکلی نداشته و برنامه این مجموعه، حضور خبرگزاری‌های رسمی بوده است

سفر سه‌روزه هیئت اتاق بازرگانی ایران به کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار شد که بخش قابل توجهی از خبرنگاران و خبرگزاری‌های رسمی استان امکان حضور در جلسات این سفر را پیدا نکردند؛ موضوعی که در نشست پایانی، به یکی از مطالبات جدی اصحاب رسانه تبدیل شد.

این محدودیت در شرایطی رخ داد که هیئت اتاق بازرگانی ایران برای بررسی ظرفیت‌ها و مسائل اقتصادی استان به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بود و موضوعاتی همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، زیرساخت، صادرات و گردشگری در جریان این سفر مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، در ادامه هماهنگی‌ها درباره تعداد و نحوه حضور رسانه‌ها اختلاف‌نظرهایی ایجاد شد و در نهایت، طبق توضیحات مسئولان اتاق، تصمیم نهایی درباره حضور خبرنگاران از سوی استانداری گرفته شد.

پاسخ اتاق به مطالبه رسانه‌ها

مسئولان اتاق بازرگانی استان در این نشست همچنین بر اهمیت نقد رسانه‌ها تأکید کردند و گفتند که نقد باید موجب رشد مجموعه‌ها شود و اتاق نیز از نقدهای سازنده برای شناسایی و رفع ایرادات استقبال می‌کند.

آنها همچنین اعلام کردند که رسانه‌ها می‌توانند دغدغه‌های خود را درباره عملکرد اتاق بازرگانی مطرح کنند و این مجموعه آمادگی دارد در جلسات بعدی با فعالان اقتصادی و رسانه‌ها، پاسخگوی پرسش‌ها و مطالبات باشد.

ابهامی که نیازمند پاسخ استانداری است

محدود شدن حضور رسانه‌ها در یک برنامه اقتصادی، آن هم در سفری که با هدف بررسی مسائل توسعه‌ای و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان انجام شده، موضوعی است که نیازمند شفاف‌سازی است.

اگرچه مسئولان اتاق بازرگانی اعلام کرده‌اند که تصمیم اولیه آنها بر حضور همه خبرگزاری‌های رسمی بوده است، اما طبق همین روایت، تصمیم نهایی استانداری این بود که حضور پیدا نکنند.

از این رو، انتظار می‌رود استانداری کهگیلویه و بویراحمد درباره علت محدود شدن حضور خبرنگاران، معیار انتخاب رسانه‌ خاص حاضر و چرایی جلوگیری از حضور گسترده خبرگزاری‌های رسمی توضیح روشنی ارائه کند.

رسانه‌ها قرار است واسطه انتقال مسائل اقتصادی و مطالبات مردم باشند و حذف آنها از جلسات مهم اقتصادی، نه‌تنها امکان مطالبه‌گری و پرسشگری را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به ایجاد ابهام درباره محتوای مذاکرات و نتایج چنین سفرهایی منجر شود.

اکنون انتظار جامعه رسانه‌ای استان این است که در برنامه‌های آینده، سازوکار دعوت خبرنگاران شفاف و مسئولیت هر دستگاه مشخص باشد تا جلسات توسعه‌ای و اقتصادی استان بدون حضور رسانه‌های رسمی برگزار نشود.