پذیرش دانشجوی کارشناسی در گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم با ایفای نقش محوری در شبکه علمی کشور، به عنوان کانون اصلی دانش در این حوزه شناخته می‌شود و انتخاب رشته مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم برای تحصیل، قطعاً به تربیت متخصصانی می‌انجامد که می‌توانند پُلی میان علوم مهندسی، سلولی و بالینی باشند.

براساس گزارش سایت دانشگاه خاتم، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم، با درک عمیق از تحولات نوین در حوزه علوم زیستی، فعالیت‌های خود را بر محور «مهندسی بافت (Tissue Engineering)» متمرکز کرده است. در دیدگاه ما، مهندسی بافت فراتر از یک رشته صرف است؛ یک رویکرد جامع برای پاسخ به چالش‌های درمان ناتوانی‌های بافتی و ارگانی. در این مسیر، ما از «بیومتریال‌های پیشرفته» به عنوان معماری بنیادین برای هدایت پاسخ‌های سلولی و ایجاد محیطی بهینه برای بازسازی بافت‌های زنده بهره می‌بریم. هدف ما تربیت متخصصانی است که می‌توانند پل میان علوم مهندسی، سلولی و بالینی باشند.

مرجعیت در مهندسی بافت

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم با ایفای نقش محوری در شبکه علمی کشور، به عنوان کانون اصلی دانش در این حوزه شناخته می‌شود:

خاستگاه دانش و تبادل: میزبانی «انجمن مهندسی بافت و بیومتریال ایران» در این گروه، فضایی منحصربه‌فرد برای هم‌افزایی میان دانشمندان و متخصصان برجسته مهندسی بافت ایجاد کرده است.

مرجعیت انتشارات علمی: انتشار نشریه اختصاصی و معتبر گروه، بستری پویا برای انتشار یافته‌های اصیل در حوزه‌ی مهندسی بافت و طب بازساختی فراهم کرده و استانداردهای داوری علمی را در این حوزه ارتقا داده است.

توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی

کادر علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم، با بهره‌گیری از دانش روز دنیا، رویکردی مسئله‌محور را در آموزش دنبال می‌کند. ما در این گروه، بر ایجاد دانش فنی در زمینه ساختارهای سه‌بعدی و هوشمند تمرکز داریم تا پژوهشگران را برای حل پیچیدگی‌های تعاملات سلول-ماده آماده کنیم.

محورهای متمرکز پژوهشی (با تمرکز بر مهندسی بافت)

۱. طراحی و معماری داربست‌های زیستی:

توسعه تکنولوژی‌های ساخت پیشرفته از جمله چاپ زیستی سه‌بعدی (۳D Bioprinting)، الکتروریسی و جدایش فازی برای شبیه‌سازی ماتریس خارج سلولی (ECM).

مهندسی بیومتریال‌های هوشمند و زیست‌تخریب‌پذیر به عنوان بسترهای هدایت‌گر رشد سلولی.

۲. مهندسی محیط‌های زیستی (Bioreactor & Cell Microenvironment):

طراحی بیورآکتورهای تخصصی برای اعمال تحریکات مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی به منظور تمایز هدفمند سلول‌ها.

اصلاح سطوح بیومتریال برای بهبود زیست‌سازگاری و کنترل برهم‌کنش‌های سلول–ماده.

۳. بازسازی بافت‌های عملکردی:

تلاش برای بازسازی بافت‌های سخت و نرم (استخوان، غضروف، عصب و عروق) با رویکرد «بافتِ مهندسی‌شده».

توسعه سامانه‌های هوشمند دارورسانی و ژن‌رسانی جهت ارتقای پتانسیل درمانی بافت‌های جایگزین.

چشم‌انداز شغلی و نقش‌آفرینی در صنعت سلامت

دانش‌آموختگان این گروه با درک عمیق از فرآیند مهندسی بافت، آمادگی کامل برای حضور در سطوح عالیِ پژوهشی و صنعتی را دارند. این متخصصان نه تنها بازوی اصلی مراکز تحقیقاتی طب بازساختی هستند، بلکه در شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه «مهندسی پزشکی» و «تجهیزات پیشرفته سلامت»، به عنوان طراحانِ نسل جدید محصولات درمانی (Next-generation Therapies) نقش ایفا می‌کنند.

چرا گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم؟

اساتید تراز اول و پژوهشگران برجسته: بهره‌مندی از تجربیات اعضای هیئت علمی با سوابق درخشان تحصیلی و پژوهشی در دانشگاه‌های برتر دنیا و انتشار مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی.

شبکه گسترده همکاری‌های پژوهشی: تعامل سازنده با قطب‌های علمی و دانشگاه‌های پیشرو در حوزه‌های علوم پزشکی و فنی-مهندسی جهت اجرای طرح‌های کلان بین‌رشته‌ای.

رویکرد پژوهشیِ پیشگامانه: تمرکز بر حوزه‌های نوظهور از جمله داربست‌های هوشمند، نانوبیومتریال‌ها، سامانه‌های نوین انتقال دارو و ژن، پرینت زیستی سه‌بعدی و مدل‌سازی ریزمحیط‌های زیستی.

پل ارتباطی با اکوسیستم نوآوری: ایجاد بستری حرفه‌ای جهت تبدیل ایده‌های دانشگاهی به محصولات فناورانه و تسهیل مسیر اشتغال دانش‌آموختگان در شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی و صنایع پیشرفته حوزه سلامت.

استقرار دبیرخانه انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران در دانشگاه خاتم: وجود دبیرخانه انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران در دانشگاه خاتم و برگزاری دائمی سمینارهای فصلی این انجمن از امسال در این دانشگاه همراه با انتشار نشریه علمی - پژوهشی «پیشرفت‌های بیومتریال و مهندسی بافت» گروه مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم در کنار پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی بیومتریال و مهندسی بافت از سال ۱۴۰۴ و کارشناسی مهندسی پزشکی با گرایش مهندسی بیومتریال از سال تحصیلی جاری، همه نشانگر حرکتی جهشی در توسعه این رشته مهم و حیاتی است که با سلامت جامعه در ارتباط است.

دانشگاه خاتم با داشتن هیئت علمی مجرب و تمام وقت و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی این رشته‌ها با دستگاه‌های پیشرفته در پردیس خاتم و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در چارچوب مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق شده است نسبت به جذب دانشجویان با استعداد در این رشته تخصصی پیشگام باشد و مشوق‌ها و جوایز آموزشی مختلفی را برای دانشجویان این گرایش‌ها در نظر گرفته است.

برنامه‌های آموزشی و پژوهش‌های دانشجویان این دانشگاه طوری تنظیم شده است که می‌توانند پس از دانش‌آموختگی نسبت به تجاری‌سازی پژوهش‌های خود با تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان که از حمایت دانشگاه خاتم برخوردار خواهند بود، در مسیر کفایی کشور مشارکت فعال داشته باشند و یا تحصیلات عالیه خود را در داخل یا خارج از کشور ادامه دهند. همکاری دانشگاه خاتم با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مهندسی و ارتباط دانشجویان این گرایش‌ها با دانشجویان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دیگر کشور نویدبخش هم‌افزایی و ارتقا جایگاه بالای دانشجویان دانشگاه خاتم در این حوزه تخصصی فنی و مهندسی است.

پرسش و پاسخ‌های تخصصی معرفی رشته مهندسی پزشکی (گرایش مهندسی بافت)

۱. رشته مهندسی بافت چیست و چه تفاوتی با سایر شاخه‌های مهندسی پزشکی دارد؟

مهندسی بافت تلفیقِ علوم مهندسی، سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی مولکولی برای «تولید، بازسازی یا ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده یا اندام‌های از دست رفته» است. برخلاف تجهیزات پزشکی یا ایمپلنت‌های مرسوم که صرفاً نقش جایگزین دارند، هدف نهایی مهندسی بافت، بازگرداندنِ «عملکرد طبیعی و بیولوژیک» بافت به بدن است؛ به‌طوری‌که بافتِ جدید (مانند پوست، استخوان یا غضروف) با بدن بیمار یکی شود.

۲. چرا انتخاب گرایش مهندسی بافت برای داوطلبان آینده‌دار است؟

دنیای پزشکی در آستانه بزرگ‌ترین انقلاب خود یعنی «طب بازساختی» است. در سال‌های آینده، پیوند اعضا از اهداکنندگان به فراموشی سپرده خواهد شد؛ چرا که مهندسان بافت قادر خواهند بود پوست، نای، رگ، استخوان و حتی قلب زنده را در آزمایشگاه بسازند. شما با ورود به این رشته، مسافر قطاری می‌شوید که در خط مقدم آینده‌ی سلامت جهان در حرکت است.

فارغ‌التحصیلان این گرایش در مراکز پیشرفته‌ علمی و صنعتی جایگاه ویژه‌ای دارند، از جمله:

شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در تولید محصولات بیولوژیک و زیستی (مانند کیت‌های رشد سلول)؛

مراکز درمانی تحقیقاتی در حوزه طب بازساختی و درمان با سلول‌های بنیادی؛

صنایع آرایشی-بهداشتی (به‌ویژه در بخش ارزیابی‌های پیش‌بالینی)؛

آزمایشگاه‌های تحقیقاتیِ دانشگاهی و مراکز رشد (Incubators) جهت توسعه پروتکل‌های درمان‌های نوین.

۳. در این گرایش چه مباحث علمی و میان‌رشته‌ای فرا گرفته می‌شود؟

دانشجو با سرفصل‌هایی که در لبه دانش قرار دارند، آشنا می‌شود، از جمله:

بیولوژی سلول‌های بنیادی و مکانیسم‌های تمایز سلولی؛

مهندسی و طراحی داربست‌های سه‌بعدی (Scaffolds) با ساختار نانو؛

روش‌های چاپ زیستی سه‌بعدی (۳D Bioprinting) جهت تولید بافت‌های پیچیده؛

اصول بیوراکتورها و محیط‌های کشت اختصاصی برای رشد بافت؛

مطالعات سمیت‌شناسی و برهم‌کنش سلول-ماده.

۴- مهمترین پروژه‌ها و خروجی‌های کاری یک متخصص مهندسی بافت چیست؟

طراحی و ساخت داربست‌های هوشمند برای ترمیم نقص‌های استخوانی و غضروفی؛

تولید لایه‌های پوستِ مهندسی‌شده برای بیماران دچار سوختگی شدید؛

توسعه مدل‌های سه‌بعدی از تومورهای سرطانی (جهت تست‌های داروییِ دقیق‌تر و جایگزینی برای تست‌های حیوانی)؛

مهندسی بافت‌های نرم (مانند کبد یا قلب) در مقیاس‌های آزمایشگاهی.

۵. مزیت رقابتی مهندسی بافت در صنعت سلامت چیست؟

مزیت اصلی این گرایش، «شخصی‌سازی درمان» است. برخلاف ایمپلنت‌های فلزی که برای همه بیماران یکسان تولید می‌شوند، در مهندسی بافت، رویکرد به سمت استفاده از سلول‌های خودِ بیمار و داربست‌های شخصی‌سازی شده است تا احتمال پس‌زدگی به صفر برسد. این ماهیتِ «درمان‌محور» باعث می‌شود فارغ‌التحصیلان این گرایش در توسعه نسل جدید داروهای بیولوژیک و پروتکل‌های درمانی نقش کلیدی ایفا کنند.

۶. هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت دانشگاه خاتم از چه جایگاهی برخوردار است؟

ستون فقرات علمی این گروه را اساتید و پژوهشگرانی تشکیل می‌دهند که مدارج عالی تحصیلی و پژوهشی خود را در ممتازترین دانشگاه‌های ایران و مراکز علمی معتبر بین‌المللی گذرانده‌اند. اعضای هیئت علمی گروه دارای سوابق درخشان در انتشار مقالات در نشریات تراز اول جهانی (ISI و مقالات Q۱)، ثبت اختراعات و اجرای پروژه‌های فناورانه میان‌رشته‌ای هستند.

۷. جایگاه «مرجعیت علمی» گروه مهندسی پزشکی (گرایش مهندسی بافت) دانشگاه خاتم در شبکه علمی کشور چگونه تعریف می‌شود؟

این گروه به عنوان یکی از کانون‌های اصلی ترویج دانش در حوزه مهندسی پزشکی شناخته می‌شود. این مرجعیت از دو طریق اصلی تثبیت شده است: نخست، میزبانی «انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران» که بستر هم‌افزایی متخصصان و سیاستگذاری‌های کلان این حوزه را فراهم کرده است. دوم، انتشار نشریه اختصاصی علمی-پژوهشی که با رعایت دقیق استانداردهای داوری، به جایگاه معتبری برای عرضه دستاوردهای اصیل و یافته‌های نوین پژوهشگران تبدیل شده است.

دانشگاه خاتم کانون توسعه رشته‌های مهندسی پزشکی و مقصد شما برای تعالی آکادمیک و توسعه پایدار توانمندی ها و خلق ارزش‌های علمی در راستای پاسخ به نیازهای حیاتی نظام سلامت کشور است.

داوطلبان عزیز برای انتخاب رشته مهندسی پزشکی دانشگاه خاتم به دفترچه انتخاب رشته بارگذاری شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.