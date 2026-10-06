سیاست جدید ارزی بدون مشورت با مجلس اتخاذ شد؛ دولت باید پاسخگو باشد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به اقدام بانک مرکزی برای عرضه اختصاص ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که دو میلیارد دلار ارز را با کیفیت و شرایطی، در اختیار مردم قرار می‌دهد، اما مجلس در جریان این اقدام نبوده و در این زمینه مشورتی با مجلس انجام نشده است؛ ریاست مجلس نیز اخیرا در صحن مجلس این موضوع را اعلام کرد.

وی اظهار کرد: لازم است دولت در رابطه با این اقدام توضیح دهد و استدلال منطقی خود را برای این تصمیم بیان کند و مشخص شود که این اقدام چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه‌ها در صحن مجلس طی چند روز اخیر نسبت به این موضوع منفی بود. نمایندگان معتقد بودند که این اقدام در واقع نوعی پول‌پاشی و ارزپاشی است و ممکن است کشور را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال، ما منتظر شنیدن استدلال دقیق، قوی و قدرتمند از سوی بانک مرکزی و دولت هستیم تا مشخص شود این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ شده و چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

حاجی‌بابایی ادامه داد: مجلس در این رابطه به زودی جلسه‌ای نظارتی برگزار خواهد کرد. ان‌شاءالله این موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار خواهیم داد و درباره این اقدام و آثار آن با حضور مسئولان مربوطه بحث و گفتگو خواهد شد.