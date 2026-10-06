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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

حاجی‌بابایی در گفتگو با مهر:

سیاست جدید ارزی بدون مشورت با مجلس اتخاذ شد؛ دولت باید پاسخگو باشد

سیاست جدید ارزی بدون مشورت با مجلس اتخاذ شد؛ دولت باید پاسخگو باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: در این زمینه با مجلس مشورت نشده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به اقدام بانک مرکزی برای عرضه اختصاص ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که دو میلیارد دلار ارز را با کیفیت و شرایطی، در اختیار مردم قرار می‌دهد، اما مجلس در جریان این اقدام نبوده و در این زمینه مشورتی با مجلس انجام نشده است؛ ریاست مجلس نیز اخیرا در صحن مجلس این موضوع را اعلام کرد.

وی اظهار کرد: لازم است دولت در رابطه با این اقدام توضیح دهد و استدلال منطقی خود را برای این تصمیم بیان کند و مشخص شود که این اقدام چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه‌ها در صحن مجلس طی چند روز اخیر نسبت به این موضوع منفی بود. نمایندگان معتقد بودند که این اقدام در واقع نوعی پول‌پاشی و ارزپاشی است و ممکن است کشور را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال، ما منتظر شنیدن استدلال دقیق، قوی و قدرتمند از سوی بانک مرکزی و دولت هستیم تا مشخص شود این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ شده و چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

حاجی‌بابایی ادامه داد: مجلس در این رابطه به زودی جلسه‌ای نظارتی برگزار خواهد کرد. ان‌شاءالله این موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار خواهیم داد و درباره این اقدام و آثار آن با حضور مسئولان مربوطه بحث و گفتگو خواهد شد.

کد مطلب 6969813
زهرا علیدادی

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