به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدی عراقی با حضور در یکی از بیمارستان‌های قم، از آیت‌الله حسین نوری همدانی عیادت کرد.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم در این دیدار، ضمن جویا شدن از وضعیت جسمانی این مرجع تقلید، در جریان روند معالجه ایشان قرار گرفت.



محمدی عراقی همچنین برای آیت‌الله نوری همدانی آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.



این دیدار در محل بستری آیت‌الله نوری همدانی انجام شد و رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی ایشان مطلع شد.