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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

رشد ۳۶ درصدی پروژه‌های کلنگ‌زنی گلستان در هفته دولت

رشد ۳۶ درصدی پروژه‌های کلنگ‌زنی گلستان در هفته دولت

گرگان- استاندار گلستان از افزایش ۳۶ درصدی پروژه‌های آغاز عملیات اجرایی هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت این هفته و تقارن آن با هفته وحدت، اظهار کرد: تقارن هفته دولت با میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را به فال نیک می‌گیریم و یاد شهدای دولت، خدمت و همه کارکنانی که برای اعتلای ایران و انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند، گرامی می‌داریم.

وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی افزود: بخش مهمی از خدمات و اقدامات نظام جمهوری اسلامی و دولت‌ها به واسطه تلاش رسانه‌ها برای مردم روایت و ماندگار می‌شود و نقش رسانه‌ها در انعکاس خدمات و دستاوردها قابل انکار نیست.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌های دولت در هفته دولت امسال گفت: در طول سال و به مناسبت‌های مختلف، طرح‌های عمرانی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در استان به بهره‌برداری می‌رسد، اما هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه کارنامه اقدامات انجام‌شده و تشریح برنامه‌های پیش‌رو است.

طهماسبی ادامه داد: در هفته دولت امسال در مجموع دو هزار و  ۱۶۹ پروژه عمرانی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در استان گلستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی اعتبار مجموع این پروژه‌ها را بیش از ۵۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده، هزار و ۹۰۷ پروژه معادل حدود ۸۸ درصد، آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

استاندار گلستان اضافه کرد: همچنین ۲۴۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶۲ میلیارد تومان در هفته دولت وارد مرحله عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی خواهند شد که حدود ۱۲ درصد مجموع پروژه‌های این هفته را شامل می‌شود.

طهماسبی با اشاره به رشد تعداد پروژه‌های کلنگ‌زنی نسبت به سال گذشته بیان کرد: در این بخش نسبت به هفته دولت سال گذشته حدود ۳۶ درصد رشد داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: سیاست دولت این نیست که تا زمانی که پروژه‌های نیمه‌تمام، قدیمی و مهم ملی وجود دارند، بدون ضرورت پروژه‌های جدیدی را آغاز کند و طرح‌های جدید تنها در موارد خاص و دارای اهمیت برای استان در دستور کار قرار می‌گیرند.

استاندار گلستان در ادامه به پروژه کریدور ریلی شمال ـ جنوب اشاره کرد و گفت: اتصال ریلی از مرز اینچه‌برون به شاهرود بیش از ۲۱ سال است که مطرح بوده، اما تاکنون ردیف یا شناسه عملیاتی مشخصی نداشته است.

طهماسبی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و درخواست نماینده ولی‌فقیه در استان و استانداری از رئیس‌جمهور، مقرر شده است این پروژه مهم وارد مسیر عملیاتی شود و یکی از طرح‌های راهبردی گلستان در حوزه حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی به مرحله اجرا نزدیک شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه پروژه‌هایی که در هفته دولت امسال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، بخشی از برنامه توسعه استان است و تلاش می‌کنیم با تکمیل طرح‌های مهم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در گلستان بیش از گذشته فراهم شود.

کد مطلب 6925866

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