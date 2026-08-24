به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت این هفته و تقارن آن با هفته وحدت، اظهار کرد: تقارن هفته دولت با میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را به فال نیک میگیریم و یاد شهدای دولت، خدمت و همه کارکنانی که برای اعتلای ایران و انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند، گرامی میداریم.
وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و فعالان عرصه اطلاعرسانی افزود: بخش مهمی از خدمات و اقدامات نظام جمهوری اسلامی و دولتها به واسطه تلاش رسانهها برای مردم روایت و ماندگار میشود و نقش رسانهها در انعکاس خدمات و دستاوردها قابل انکار نیست.
استاندار گلستان با اشاره به برنامههای دولت در هفته دولت امسال گفت: در طول سال و به مناسبتهای مختلف، طرحهای عمرانی، اقتصادی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری در استان به بهرهبرداری میرسد، اما هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه کارنامه اقدامات انجامشده و تشریح برنامههای پیشرو است.
طهماسبی ادامه داد: در هفته دولت امسال در مجموع دو هزار و ۱۶۹ پروژه عمرانی، اقتصادی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری در استان گلستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
وی اعتبار مجموع این پروژهها را بیش از ۵۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از مجموع طرحهای پیشبینیشده، هزار و ۹۰۷ پروژه معادل حدود ۸۸ درصد، آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
استاندار گلستان اضافه کرد: همچنین ۲۴۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶۲ میلیارد تومان در هفته دولت وارد مرحله عملیات اجرایی و کلنگزنی خواهند شد که حدود ۱۲ درصد مجموع پروژههای این هفته را شامل میشود.
طهماسبی با اشاره به رشد تعداد پروژههای کلنگزنی نسبت به سال گذشته بیان کرد: در این بخش نسبت به هفته دولت سال گذشته حدود ۳۶ درصد رشد داشتهایم.
وی تأکید کرد: سیاست دولت این نیست که تا زمانی که پروژههای نیمهتمام، قدیمی و مهم ملی وجود دارند، بدون ضرورت پروژههای جدیدی را آغاز کند و طرحهای جدید تنها در موارد خاص و دارای اهمیت برای استان در دستور کار قرار میگیرند.
استاندار گلستان در ادامه به پروژه کریدور ریلی شمال ـ جنوب اشاره کرد و گفت: اتصال ریلی از مرز اینچهبرون به شاهرود بیش از ۲۱ سال است که مطرح بوده، اما تاکنون ردیف یا شناسه عملیاتی مشخصی نداشته است.
طهماسبی افزود: با پیگیریهای انجامشده و درخواست نماینده ولیفقیه در استان و استانداری از رئیسجمهور، مقرر شده است این پروژه مهم وارد مسیر عملیاتی شود و یکی از طرحهای راهبردی گلستان در حوزه حملونقل و توسعه اقتصادی به مرحله اجرا نزدیک شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه پروژههایی که در هفته دولت امسال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود، بخشی از برنامه توسعه استان است و تلاش میکنیم با تکمیل طرحهای مهم و بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری، زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در گلستان بیش از گذشته فراهم شود.
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