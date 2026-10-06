به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه تلاش های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست های آمریکایی صهیونسیتی، با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ 1405/04/19 دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.
در ادامه شناسایی سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم شده در منزل آب زاهدان، تعداد ۲ نفر دیگر از اعضا این تیم در تاریخ 1405/07/13 به هلاکت رسیدند.
در مجموع تعداد ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و تعداد دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
قرارگاه قدس ضمن تشکر از مردم شریف استان به خاطر همکاری و ارائه گزارش از مخفی گاه های تروریست ها به برخی فریب خوردگان هشدار می دهد که فریب مزدوران صهیونی ـ آمریکایی را نخورند.
تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان دست داشتند منهدم شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه تلاش های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست های آمریکایی صهیونسیتی، با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ 1405/04/19 دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.
نظر شما