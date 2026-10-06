سردار رجبی: حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی ملت در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی پیش از ظهر سه شنبه در اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار آذربایجان‌غربی که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد با اشاره به جنگ تحمیلی سوم افزود: دشمن برای نفوذ و تجزیه ایران از آذربایجان‌غربی حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما وحدت مردم استان آنان را ناکام گذاشت و شیعه و سنی، ارمنی و آشوری، از شمال تا جنوب استان پای ایران ایستادند و همچنان ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه وحدت مردم استان همواره مثال زدنی است و در جنگ رمضان روایت بی‌نظیری را رقم زد، گفت: ضروری است این وحدت همواره حفظ شود.

وی گفت: ما مرد میدان‌های نبرد هستیم؛ همان‌گونه که در جنگ اول، پس از هشت سال، بر استکبار پیروز شدیم، در جنگ دوم و جنگ اقتدار نیز با قدرت بر توطئه‌های دشمنان غلبه کردیم و در جنگ رمضان نیز به یک پیروزی ارزشمند در تراز یک کشور قدرتمند دست یافتیم.

فرمانده سپاه شهدای استان افزود: باید شکرانه این دستاورد که استقامت، میدان‌داری مردم و به‌دست گرفتن امور کشور و حاکمیت است را به‌جا آورد؛ چراکه چنین ترازی را نمی‌توان در هیچ مقطع تاریخی و در هیچ جای دنیا مشاهده کرد.

سردار رجبی، هر ایرانی را بسیجی خواند و تصریح‌ کرد: ملت ایران در جنگ اخیر خیابان‌ها را در دست گرفتند و همچنان در صحنه حضور دارند وهمه اقشار برای اعتلای ایران عزیز دست در دست یکدیگر داده‌اند؛ ورزشکاران نیز در میادین ورزشی، عزت کشور را با قدرت و صلابت و با آمادگی جسمی و روحی دنبال می‌کنند.

وی با تاکید بر حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی ملت در برابر دشمنان، گفت: کسانی که از تفرقه و دوقطبی‌سازی سخن می‌گویند، باید با شک و تردید به آنان نگاه کرد،اکنون زمان تفرقه‌افکنی نیست و همه باید یکدست و متحد، در برابر دشمنان خود بایستیم.