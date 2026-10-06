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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

سردار رجبی: حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی ملت در برابر دشمنان است

سردار رجبی: حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی ملت در برابر دشمنان است

ارومیه - فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی ملت در برابر دشمنان نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی پیش از ظهر سه شنبه در اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار آذربایجان‌غربی که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد با اشاره به جنگ تحمیلی سوم افزود: دشمن برای نفوذ و تجزیه ایران از آذربایجان‌غربی حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما وحدت مردم استان آنان را ناکام گذاشت و شیعه و سنی، ارمنی و آشوری، از شمال تا جنوب استان پای ایران ایستادند و همچنان ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه وحدت مردم استان همواره مثال زدنی است و در جنگ رمضان روایت بی‌نظیری را رقم زد، گفت: ضروری است این وحدت همواره حفظ شود.

وی گفت: ما مرد میدان‌های نبرد هستیم؛ همان‌گونه که در جنگ اول، پس از هشت سال، بر استکبار پیروز شدیم، در جنگ دوم و جنگ اقتدار نیز با قدرت بر توطئه‌های دشمنان غلبه کردیم و در جنگ رمضان نیز به یک پیروزی ارزشمند در تراز یک کشور قدرتمند دست یافتیم.

فرمانده سپاه شهدای استان افزود: باید شکرانه این دستاورد که استقامت، میدان‌داری مردم و به‌دست گرفتن امور کشور و حاکمیت است را به‌جا آورد؛ چراکه چنین ترازی را نمی‌توان در هیچ مقطع تاریخی و در هیچ جای دنیا مشاهده کرد.

سردار رجبی، هر ایرانی را بسیجی خواند و تصریح‌ کرد: ملت ایران در جنگ اخیر خیابان‌ها را در دست گرفتند و همچنان در صحنه حضور دارند وهمه اقشار برای اعتلای ایران عزیز دست در دست یکدیگر داده‌اند؛ ورزشکاران نیز در میادین ورزشی، عزت کشور را با قدرت و صلابت و با آمادگی جسمی و روحی دنبال می‌کنند.

وی با تاکید بر حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی ملت در برابر دشمنان، گفت: کسانی که از تفرقه و دوقطبی‌سازی سخن می‌گویند، باید با شک و تردید به آنان نگاه کرد،اکنون زمان تفرقه‌افکنی نیست و همه باید یکدست و متحد، در برابر دشمنان خود بایستیم.

کد مطلب 6969595

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