وضعیت تأمین مواد اولیه صنعت آرایشی و بهداشتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، در نشست خبری هشتمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی ایران‌کازمتیکا، گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی فقط در حوزه زیبایی نیست، بلکه از اقلام مورد نیاز روزمره ما است.

وی افزود: صنعت آرایشی و بهداشتی حوزه بسیار مهمی است که هر روز به آن نیاز داریم و نبود این محصولات در زندگی ما، می تواند اثر منفی داشته باشد.

پیرصالحی گفت: متأسفانه قاچاق محصولات آرایشی یک معضل است که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که صنعت آرایشی و بهداشتی، سلامت محور است که رویکرد اقتصادی دارد و باید بدانیم صنعت مهمی برای کشور است.

پیرصالحی افزود: تولید محصولات با کیفیت، مورد حمایت سازمان غذا و دارو است و اگر غیر از این باشد، به هیچ عنوان مورد تایید ما نخواهد بود؛ زیرا سلامت مردم برای ما مهم است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: صنعت آرایشی و بهداشتی باید به سمتی برود که اصالت محصول را نشان بدهد و مردم بدانند که محصول با کیفیتی را دریافت می کنند.

وی افزود: در حوزه محصولات آرایشی باید به نقطه‌ای برسیم که توان صادراتی ما بالا برود، مثل محصولات بهداشتی که سال های سال است توان صادرات دارد.

پیرصالحی ادامه داد: ما باید تاب آوری را در صنعت نشان بدهیم و مردم هم متوجه این موضوع شوند که صنعت می تواند در شرایط سخت هم نیازهای آنها را تامین کند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی، افزود: به نظر می رسد برگزاری نمایشگاه در شرایط جنگی، نشان از توانمندی صنعت داخلی دارد. بنابراین، شعاری که می توان برای این نمایشگاه در نظر گرفت، ایران زیبا است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: دسترسی به مواد اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی داریم ولی با توجه به شرایط کشور و محدودیت هایی که داریم، مواد اولیه صنعت، با تاخیرهای بیشتر و قیمت های بالاتر تامین می شود.

پیرصالحی اظهار داشت: آمار صادرات محصولات بهداشتی و آرایشی در اختیار وزارت صمت است.

در ادامه نشست خبری، علیرضا کیانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع آرایشی و بهداشتی و شوینده ایران، گفت: کار بسیار ارزنده ای در این حوزه در کشور صورت گرفته است، به طوری که تا ۲۵ سال پیش سهم تولید داخل از بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، کمتر از ۵ درصد بود.

وی افزود: در حال حاضر کیفیت محصولات بهداشتی و آرایشی تولید داخل از جایگاه بالایی برخوردارند و محصولاتی مثل کرم های پوست، کیفیت بهتری از محصولات خارجی دارند.

کیانی گفت: امسال بیش از ۲۲۰۰ نفر داروساز، پزشک و درماتولوژیست در همایش شرکت خواهند داشت که نشان از کیفیت این همایش دارد.

وی افزود: در شوینده ها به تولید صد درصدی رسیده ایم و در حوزه بهداشت پوست نیز از قابلیت و توانمندی قابل قبولی برخوردار هستیم.

کیانی گفت: امسال بیش از ۴۰۰ همت ارزش بازار محصولات بهداشتی و آرایشی کشور است که بالای ۷۰ درصد سهم تولید داخل است.

وی افزود: انجمن صنایع بهداشتی و آرایشی و شوینده ایران، تنها منبع معتبر در ارائه آمار این حوزه است.

کیانی گفت: ما مطمئن به محصولات ایرانی هستیم و کافی است در خارج از کشور تست شوند تا معلوم شود از چه کیفیتی برخوردارند.

هشتمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی ایران‌کازمتیکا، از ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به مدت ۳ روز در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار می‌شود.