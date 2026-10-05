۱۲ هزار بازرسی از بازار بوشهر؛ پرونده برای متخلفان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد نظارتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار کرد: با هدف اجرای طرح‌های نظارتی، پایش مستمر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسان این اداره کل در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۲ هزار و ۴۱۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی استان انجام داده‌اند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها یک‌هزار و ۶ مورد پرونده تخلف اقتصادی تشکیل شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها در مجموع به ۴۲۰ میلیارد ریال می‌رسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: پرونده‌های تشکیل‌شده پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی و صدور رأی نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

برخورد با قاچاق کالا در بوشهر

کشاورز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: برخورد با پدیده قاچاق یکی از محورهای مهم برنامه‌های نظارتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر است و در همین راستا بازرسان در ۶ ماهه نخست سال جاری موارد مشکوک را مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی گفت: در این مدت هشت مورد صورت‌جلسه کشف کالای قاچاق در استان تنظیم شده است که ارزش ریالی کالاهای مکشوفه یک‌هزار و ۸۰۶ میلیون ریال برآورد شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر استمرار نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی بیان کرد: بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار ادامه خواهد داشت.

مردم تخلفات صنفی را به ۱۲۴ گزارش دهند

کشاورز تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه بازرسی و نظارت، با تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار برخورد قانونی می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش کنند تا موارد اعلام‌شده در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.