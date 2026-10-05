به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه مسکن مهر سروک برای سال‌ها فقط با مسئله ساخت واحدهای مسکونی شناخته نمی‌شد؛ دشواری دسترسی، مسیرهای نامناسب و رفت‌وآمد سخت، بخشی از زندگی روزمره خانواده‌هایی بود که در این محدوده سکونت داشتند.

مسیرهای خاکی و نامناسب، به‌ویژه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و افرادی که هر روز باید خود را به نقاط مختلف شهر می‌رساندند، شرایط رفت‌وآمد را دشوار کرده بود و ساماندهی راه دسترسی به یکی از مطالبات ساکنان این منطقه تبدیل شده بود.

حالا با اجرای فاز سوم و پایانی بلوار ۴۵ متری شهدای اقتدار، بخشی از این مطالبه قدیمی وارد مرحله عملیاتی شده و مسیر دسترسی مسکن مهر سروک به شبکه معابر شهری وضعیت متفاوتی پیدا کرده است.

این تغییر، تنها به بهبود یک مسیر محدود نمی‌شود؛ چراکه بازگشایی معابر در این محدوده، بخشی از گره‌های ارتباطی شهر یاسوج را نیز هدف قرار داده و می‌تواند در کاهش فشار ترافیکی و تسهیل دسترسی مناطق پیرامونی نقش داشته باشد.

وقتی یک مسیر، مطالبه چندساله می‌شود

در دیدار نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج با ساکنان مسکن مهر سروک، بخشی از گلایه‌ها و مطالبات قدیمی این محدوده مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که این بار با تغییر ملموس در وضعیت مسیر دسترسی همراه شده است.

ساکنان مسکن مهر سروک نیز با اشاره به شرایط گذشته، از اقدامات انجام‌شده برای اجرای بلوار ۴۵ متری شهدای اقتدار و ساماندهی مسیر دسترسی این منطقه قدردانی کردند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، در این دیدار با اشاره به اجرای این مسیر گفت: از همکاران و همراهان شهرداری تشکر می‌کنیم که این ۴۵ متری افتتاح شد و دری هم بر مسکن مهر شهر باز شد و به همین سبب بخشی از مشکلات این محدوده در حال برطرف شدن است.

وی افزود: از شهردار و همه همکارانشان سپاسگزاریم؛ انصافاً کارهای بسیار خوبی در بحث بازگشایی این مسیرها انجام شده است.

«سال‌ها انجام نشد، امروز در حال اجرا است»

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه طولانی برخی طرح‌های بازگشایی معابر در یاسوج اظهار کرد: شهرداران و مسئولان زیادی آمدند، اما اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفت؛ دوستان در مجموعه فعلی شهرداری اقدامات خوبی انجام دادند و جسارت خوبی در بازگشایی ۴۵ متری‌ها داشتند.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: با بازگشایی این مسیرها، به شکلی شهر آزادتر نفس می‌کشد و امیدواریم در بازگشایی سایر نقاط نیز اقدامات خوبی انجام شود تا شاهد باشیم شهر یاسوج از این گرفتگی خارج شود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که توسعه شبکه معابر یاسوج همچنان یکی از نیازهای جدی این شهر به شمار می‌رود و برخی مناطق شهری برای دسترسی مناسب‌تر به مسیرهای اصلی، نیازمند تکمیل و اتصال معابر جدید هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین بر ضرورت دنبال کردن طرح‌های زیرساختی و ترافیکی در یاسوج تأکید کرد و گفت اجرای روگذرها، زیرگذرها و کمربندی‌ها باید دنبال شود تا مشکلات ترافیکی شهر کاهش پیدا کند.

یک بلوار برای یک محله، یک مسیر برای شهر

بلوار ۴۵ متری شهدای اقتدار در فاز سوم و پایانی خود، علاوه بر پاسخ به بخشی از نیاز ساکنان مسکن مهر سروک، در حال تکمیل یکی از حلقه‌های ارتباطی شبکه معابر شهری یاسوج است.

اهمیت این مسیر برای ساکنان زمانی روشن‌تر می‌شود که شرایط گذشته آن را با وضعیت امروز مقایسه کنیم؛ مسیری که زمانی رفت‌وآمد در آن برای شهروندان با دشواری همراه بود، اکنون به یکی از مسیرهای مهم دسترسی این محدوده تبدیل شده است.

ساکنان مسکن مهر سروک نیز در این دیدار، با قدردانی از مجموعه مدیریت شهری، ساماندهی این مسیر را گامی در جهت کاهش مشکلات روزمره خود عنوان کردند.

در این میان، تقدیر نماینده ولی‌فقیه در استان از شهردار یاسوج و مجموعه شهرداری نیز نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های بازگشایی معابر، صرفاً یک اقدام عمرانی در یک نقطه از شهر نیست، بلکه می‌تواند بخشی از مطالبه عمومی برای کاهش گره‌های ترافیکی و توسعه متوازن شبکه شهری باشد.

اکنون با تکمیل فاز سوم بلوار شهدای اقتدار، مسکن مهر سروک یک گام دیگر از شرایط گذشته فاصله گرفته است؛ مسیری که برای ساکنان آن، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه راهی برای دسترسی آسان‌تر، رفت‌وآمد ایمن‌تر و اتصال بهتر به شهر محسوب می‌شود.

در عین حال، تأکید آیت‌الله حسینی بر ادامه بازگشایی معابر، اجرای روگذرها، زیرگذرها و کمربندی‌ها نشان می‌دهد که حل مشکلات ترافیکی یاسوج با اجرای یک پروژه به پایان نمی‌رسد و همچنان به مجموعه‌ای از طرح‌های پیوسته و تکمیل‌کننده نیاز دارد.

مسکن مهر سروک حالا از یک مسیر دشوارگذر فاصله گرفته است؛ اما تجربه این محدوده نشان می‌دهد که در شهری مانند یاسوج، هر معبر جدید می‌تواند فراتر از آسفالت و بتن، بخشی از یک گره قدیمی شهر را باز کند.