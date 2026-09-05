تعریض و اصلاح هندسی بلوار ابوذر یاسوج به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان آشنا از اتمام پروژه تعریض و اصلاح هندسی بلوار ابوذر خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ که با هدف بهبود وضعیت تردد در یکی از محورهای پرتردد شهر یاسوج اجرا شده است به پایان رسید و بخش اصلاح‌شده بلوار ابوذر برای تردد شهروندان بازگشایی شد.

وی افزود: محدوده اجرای این طرح پیش از این به دلیل عرض کم مسیر و وجود پیچ در بلوار، یکی از نقاط پرترافیک و حادثه‌خیز این محور محسوب می‌شد که در برخی ساعات، عبور و مرور خودروها در آن با دشواری همراه بود.

شهردار یاسوج با اشاره به اینکه با هدف رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی معابر و بهبود وضعیت تردد شهری، عملیات تعریض و اصلاح هندسی این بخش از بلوار ابوذر را در دستور کار قرار گرفت، یادآور شد: افزایش ظرفیت معبر، بهبود عبور و مرور و کمک به کاهش بار ترافیکی محدوده، از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح تعریض و اصلاح هندسی بلوار ابوذر بوده است.

وی افزود: با اجرای کامل عملیات، بخش مورد نظر از بلوار ابوذر اصلاح و بازگشایی شد تا شرایط مناسب‌تری برای تردد خودروها و شهروندان فراهم شود.

آشنا با بیان اینکه برای اصلاح هندسی این بلوار ۶۰۰ متر طول جدول‌گذاری، هزار و ۲۰۰ مترمربع زیرسازی و هزار و ۲۰۰ مترمربع آسفالت انجام شده است، اضافه کرد: برای اجرای این پروژه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شهرداری هزینه شده است.