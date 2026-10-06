به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دستور العمل اخلاق حرفه‌ای نشر کتاب دانشگاهی با همکاری و همفکری اعضای شورای چاپ و نشر دانشگاه و با بهره‌گیری از اصول و راهنماهای معتبر اخلاق نشر و اخلاق استفاده از فناوری‌های نوین تهیه شده و چارچوب اخلاقی فعالیت‌های مرتبط با نشر کتاب دانشگاهی را از مرحله تولید و ارزیابی اثر تا داوری، پذیرش و انتشار مشخص می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، موضوعاتی از جمله صداقت و اصالت علمی، پیشگیری از سرقت علمی، شفافیت در نقش و مسئولیت پدیدآورندگان، محرمانگی و بی‌طرفی در فرایند داوری و همچنین تعارض منافع و الزامات مربوط به افشای آن مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ضوابط مربوط به حفاظت از داده‌ها و اطلاعات محرمانه و منتشرنشده، اصلاح و استرداد آثار منتشرشده و نحوه رسیدگی به موارد احتمالی تخلف و پیامدهای آن در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

یکی از محورهای این دستورالعمل، نحوه استفاده از هوش مصنوعی در فرایند نشر کتاب دانشگاهی است. بر اساس ضوابط تدوین‌شده، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار کمکی، مشروط به رعایت شفافیت و مسئولیت‌پذیری، امکان‌پذیر است؛ با این حال، مسئولیت علمی، اخلاقی و حقوقی محتوای اثر همچنان بر عهده پدیدآورندگان خواهد بود.

در این دستورالعمل، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای جعل منابع، تولید یا دستکاری داده‌ها ممنوع اعلام شده و بارگذاری اطلاعات محرمانه و آثار منتشرنشده در ابزارهای آنلاین فاقد مجوز نیز مجاز نیست.

این دستورالعمل با هدف ایجاد رویه‌ای روشن و مسئولانه در فرایند نشر دانشگاهی و با تأکید بر حفظ اعتماد جامعه علمی و اعتبار انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده است و رعایت مفاد آن برای پدیدآورندگان، داوران، ویراستاران و سایر دست‌اندرکاران فرایند نشر کتاب دانشگاهی مورد تأکید قرار گرفته است.