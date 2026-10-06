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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

لزوم دیپلماسی زیست‌محیطی برای حل معضل گرد و غبار

لزوم دیپلماسی زیست‌محیطی برای حل معضل گرد و غبار

ایلام- نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بر لزوم دیپلماسی زیست‌محیطی برای حل معضل گرد و غبار تاکید کرد.

‍ به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری استان ایلام با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ریزگردها را یکی از معضلات اساسی استان عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد ریزگردهای واردشده به ایلام منشأ خارجی دارند و لازم است دیپلماسی جدی با کشورهای همسایه برای مقابله با این پدیده دنبال شود.

وی افزود: ریزگردها علاوه بر تهدید سلامت مردم و افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی، جنگل‌های بلوط استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و موجب خشکی و تضعیف این درختان و افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر آفات می‌شوند.

فلاحی فرسایش خاک، پسماند، فاضلاب و پسماندهای پزشکی را از دیگر چالش‌های محیط زیستی استان دانست و بر تقویت زیرساخت‌های مدیریت پسماند، حمایت از محیط‌بانان و تأمین تجهیزات مورد نیاز محیط زیست تأکید کرد.

کد مطلب 6969468

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