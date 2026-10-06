به گزارش خبرنگار مهر، زنگ «جشن عاطفه‌ها» هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس سراسر استان چهارمحال و بختیاری به صدا در آمد.

بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه آیین محوری زنگ جشن عاطفه‌ها در مدرسه فاطمیه (س) شهرکرد با اشاره به اینکه این آیین امسال با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار می‌شود، اظهار کرد: این برنامه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در مدارس استان هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

خدادادی بیان کرد: عدالت و کیفیت از سیاست‌های آموزش و پرورش در سال جاری است که در این راستا برای اجرایی کردن اصل بسیار مهم عدالت و با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند خاصه در مناطق محروم، اقدام به برپایی جشن عاطفه‌ها شده است.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری جشن عاطفه‌ها صرفاً جذب کمک‌های مالی نیست بلکه تلاش داریم مهارت‌هایی همچون همدلی و مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی و کمک به دیگران را در بین دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ دانش‌آموزی در استان نباید به علت فقر مالی از موضوع بسیار مهم تحصیل و تعلیم و تربیت باز ماند و برپایی جشن عاطفه‌ها در این راستا است.

توزیع ۳۹ هزار بسته تحصیلی در چهارمحال و بختیاری

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هاشمی با اشاره به اینکه جشن‌ عاطفه‌ها امسال نیز همچون گذشته به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برپا شده است، اظهار کرد: این مراسم معنوی در مدارس چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور در حال اجراست.

قائم‌مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم‌زمان با دومین کنگره شهدای استان، ۲۷۵۰ بسته تحصیلی و نوشت‌افزار به نیت ۲۷۵۰ شهید والامقام استان تهیه و در سطح شهرستان شهرکرد بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

هاشمی بیان کرد: در سطح استان چهارمحال و بختیاری نیز در مجموع ۳۹ هزار و پنج بسته تحصیلی توزیع شد و به دست دانش‌آموزان رسید.