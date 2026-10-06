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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

چهار محله مازندران در ارزیابی طرح «اجتماع‌محور ۲۰۲۰» شاخص کشوری شدند

چهار محله مازندران در ارزیابی طرح «اجتماع‌محور ۲۰۲۰» شاخص کشوری شدند

ساری- مدیرکل بهزیستی مازندران از کسب عنوان «محله شاخص کشوری» توسط چهار محله تحت پوشش طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ خبر داد وگفت: مشارکت مردم و فعال شدن ظرفیت‌های محلی، محور اصلی موفقیت این محلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نتایج ارزیابی کشوری طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ اظهار کرد: هر چهار محله فعال استان در این طرح توانستند بر اساس ارزیابی دبیرخانه کشوری و عملکرد ثبت‌شده، عنوان محله شاخص کشوری را به دست آورند.

وی افزود: آهنگرخیل، نوبنیاد و ترک‌محله در شهرستان ساری و حسین‌آباد در شهرستان فریدونکنار، چهار محله‌ای هستند که در اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور عملکرد قابل توجهی داشته و در جمع محلات شاخص کشور قرار گرفته‌اند.

رحمانی با بیان اینکه رویکرد محله‌محور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی جامعه تأکید دارد، گفت: در این طرح، مردم صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه در شناسایی مسائل، تعیین اولویت‌ها، ارائه راهکار و اجرای برنامه‌های مرتبط با محله مشارکت دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران نقش تسهیلگران اجتماعی را در پیشبرد این برنامه مهم دانست و تصریح کرد: تسهیلگران با حضور مستمر در محلات و ارتباط با ساکنان، ظرفیت‌های موجود را شناسایی کرده و زمینه ارتباط و همکاری میان مردم، گروه‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: تجربه چهار محله مازندران نشان می‌دهد زمانی که جامعه محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها حضور داشته باشد، اقدامات اجتماعی می‌تواند متناسب با نیازها و شرایط واقعی همان محله طراحی و اجرا شود.

رحمانی کسب این عنوان را حاصل همکاری مجموعه‌ای از عوامل دانست و افزود: ساکنان محلات، تسهیلگران اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های محلی در شکل‌گیری این موفقیت نقش داشته‌اند و استمرار این همکاری برای تداوم برنامه‌های اجتماع‌محور ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه هدف طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ فراتر از اجرای برنامه‌های مقطعی است، خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، از اهداف اصلی این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: این اداره‌کل با استفاده از تجربه به‌دست‌آمده در چهار محله شاخص استان، توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی سایر مناطق را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6969727

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