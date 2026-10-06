به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نتایج ارزیابی کشوری طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ اظهار کرد: هر چهار محله فعال استان در این طرح توانستند بر اساس ارزیابی دبیرخانه کشوری و عملکرد ثبت‌شده، عنوان محله شاخص کشوری را به دست آورند.

وی افزود: آهنگرخیل، نوبنیاد و ترک‌محله در شهرستان ساری و حسین‌آباد در شهرستان فریدونکنار، چهار محله‌ای هستند که در اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور عملکرد قابل توجهی داشته و در جمع محلات شاخص کشور قرار گرفته‌اند.

رحمانی با بیان اینکه رویکرد محله‌محور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی جامعه تأکید دارد، گفت: در این طرح، مردم صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه در شناسایی مسائل، تعیین اولویت‌ها، ارائه راهکار و اجرای برنامه‌های مرتبط با محله مشارکت دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران نقش تسهیلگران اجتماعی را در پیشبرد این برنامه مهم دانست و تصریح کرد: تسهیلگران با حضور مستمر در محلات و ارتباط با ساکنان، ظرفیت‌های موجود را شناسایی کرده و زمینه ارتباط و همکاری میان مردم، گروه‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: تجربه چهار محله مازندران نشان می‌دهد زمانی که جامعه محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها حضور داشته باشد، اقدامات اجتماعی می‌تواند متناسب با نیازها و شرایط واقعی همان محله طراحی و اجرا شود.

رحمانی کسب این عنوان را حاصل همکاری مجموعه‌ای از عوامل دانست و افزود: ساکنان محلات، تسهیلگران اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های محلی در شکل‌گیری این موفقیت نقش داشته‌اند و استمرار این همکاری برای تداوم برنامه‌های اجتماع‌محور ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه هدف طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ فراتر از اجرای برنامه‌های مقطعی است، خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، از اهداف اصلی این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: این اداره‌کل با استفاده از تجربه به‌دست‌آمده در چهار محله شاخص استان، توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی سایر مناطق را دنبال خواهد کرد.