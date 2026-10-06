  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

هشدار روسیه به آمریکا درباره ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی

هشدار روسیه به آمریکا درباره ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) به کاخ سفید درباره ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در لیتوانی و لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، گامی در جهت تشدید تنش‌ها خواهد بود.

وی افزود: در پی برنامه‌های لیتوانی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، مسکو ناچار خواهد بود تمام اقدامات لازم را برای تأمین امنیت خود اتخاذ کند.

این مقام روس گفت: رهبری آلمان با ایجاد یک دشمن خیالی به نام روسیه تلاش می‌کند هزینه‌های خود برای نظامی‌سازی را توجیه کند.

جنگ اوکراین در ماه های اخیر تشدید شده و دامنه حملات و تنش ها از مرزهای سرزمینی مسکو و کی‌یف فراتر رفته و بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز درگیر کرده است.

کد مطلب 6969726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • m s IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اینم عاقبت دیبلماسی وقتی تو یک هفته میتونستی کیفو بگیری به میانجیها اعتماد کردی و عقب نشینی کردی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها