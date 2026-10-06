به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شیرالی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: با رصد دقیق بازرسان و همکاری دستگاه قضایی، محموله‌های برنجی که با برچسب‌های دروغین محلی و شیرازی قصد فریب خریداران را داشتند، شناسایی و پیش از توزیع گسترده توقیف شدند.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر انبارها و برخورد قاطع با متخلفان افزود: اولویت اصلی، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از برندهای واقعی محصولات منطقه است؛ از این‌رو از شهروندان درخواست می‌شود محصولات کشاورزی را تنها از مراکز معتبر تهیه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز تصریح کرد: هماهنگی با شبکه قضایی و دستگاه‌های نظارتی برای پاکسازی بازار از کالاهای غیراستاندارد با جدیت ادامه خواهد داشت تا امنیت غذایی شهروندان تضمین و از عرضه کالاهای فاقد کیفیت جلوگیری شود.۱۵ تن برنج با نشان‌های جعلی در رامهرمز توقیف شد.