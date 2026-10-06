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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

۱۵ تن برنج با نشان‌های جعلی در رامهرمز توقیف شد

۱۵ تن برنج با نشان‌های جعلی در رامهرمز توقیف شد

رامهرمز - مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز گفت: بیش از ۱۵ تن برنج فاقد استاندارد که با عناوین جعلی چمپا فجر، عنبربو محلی و شیرازی قصد فریب خریداران را داشتند، توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شیرالی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: با رصد دقیق بازرسان و همکاری دستگاه قضایی، محموله‌های برنجی که با برچسب‌های دروغین محلی و شیرازی قصد فریب خریداران را داشتند، شناسایی و پیش از توزیع گسترده توقیف شدند.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر انبارها و برخورد قاطع با متخلفان افزود: اولویت اصلی، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از برندهای واقعی محصولات منطقه است؛ از این‌رو از شهروندان درخواست می‌شود محصولات کشاورزی را تنها از مراکز معتبر تهیه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز تصریح کرد: هماهنگی با شبکه قضایی و دستگاه‌های نظارتی برای پاکسازی بازار از کالاهای غیراستاندارد با جدیت ادامه خواهد داشت تا امنیت غذایی شهروندان تضمین و از عرضه کالاهای فاقد کیفیت جلوگیری شود.۱۵ تن برنج با نشان‌های جعلی در رامهرمز توقیف شد.

کد مطلب 6969564

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