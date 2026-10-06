سبز پررنگ شاخص کل زیر سایه افت ارزش معاملات

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ بازار سرمایه در شرایطی به پایان رسید که جریان تقاضا بر بازار سهام غلبه داشت و شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس رشد بیش از ۲ درصدی را ثبت کردند.

شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۸۷ هزار و ۲۶۱ واحدی معادل ۲.۴ درصد، در ارتفاع ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۱۷۱ واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴۸ هزار و ۱۹۰ واحدی به ۲ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۶۶ واحد رسید که نشان‌دهنده گستردگی روند مثبت در میان نمادهای بازار است.

در بورس تهران ۷۰۵ هزار و ۷۴۷ معامله انجام شد و ارزش معاملات به حدود ۳۵۷ هزار میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز ۷۲.۱۵ میلیارد سهم بود.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش یک هزار و ۴۱۵ واحدی معادل ۲.۲۹ درصد به ۶۳ هزار و ۳۳۸ واحد رسید. در این بازار ۴۴۱ هزار و ۵۶۲ معامله به ارزش حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان انجام شد و حجم معاملات به ۱۷.۶۶ میلیارد سهم رسید.

ورود نقدینگی حقیقی و برتری صف‌های خرید

در معاملات سهام و صندوق‌های سهامی، ارزش معاملات خرد به ۲۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان (در حدود نصف میانگین ارزش ۵ روزه) رسید. همچنین ورود نقدینگی به بازار که در داده‌های معاملاتی با فروش حقوقی‌ها سنجیده شده، ۶ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، ۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد که بخشی از منابع می‌تواند در مسیر خرید دارایی‌های ریسکی‌تر بازار قرار گرفته باشد.

تعداد صف‌های خرید به ۵۷۷ نماد رسید و ارزش این صف‌ها حدود ۱۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بود، در حالی که تنها ۹ نماد با مجموع ارزش حدود ۷۰ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۱۱۰ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۴۸ میلیون تومان بود. همچنین ۱۵۰ نماد بدون تشکیل صف خرید در محدوده مثبت و ۳۲ نماد بدون صف فروش در محدوده منفی معامله شدند.

فلزی‌ها و پتروشیمی‌ها در صدر اثرگذاری بر شاخص

در بورس تهران، نماد «فملی» با اثرگذاری ۴۳ هزار و ۲۵۴ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشت. پس از آن «فارس» با ۱۴ هزار و ۲۴۲ واحد، «تابان» با ۷ هزار و ۴۵۷ واحد، «فولاد» با ۷ هزار و ۳۴۸ واحد، «شستا» با ۵ هزار و ۶۴۸ واحد و «تاپیکو» با ۵ هزار و ۱۵۱ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص ثبت کردند.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس نیز «فولاد»، «داروند»، «وبملت»، «خودرو»، «شستا» و «دفارا» در زمره نمادهای با بیشترین تعداد معاملات قرار گرفتند.

در فرابورس، «فزر» با اثرگذاری ۱۰۸ واحدی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشت و پس از آن «آریا»، «مارون»، «کگهر»، «بپاس»، «نیشکر» و «شرانل» قرار گرفتند.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد معاملات امروز بازار سرمایه با برتری محسوس تقاضا، رشد همزمان شاخص‌های بزرگ و هم‌وزن و کاهش قابل توجه فشار فروش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت صف‌های خرید به صف‌های فروش نیز از غلبه تقاضا در بخش عمده نمادهای معاملاتی حکایت دارد.