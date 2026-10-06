به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در حاشیه رونمایی از ردا کارت دانشجویی که صبح امروز در سازمان امور دانشجویان برگزار شد در خصوص رسیدگی به پرونده های کمیته انضباطی گفت: پرونده های انضباطی دانشجویان در دانشگاه های کشور بررسی شده است.

وی ادامه داد: تعدادی که به سازمان آمده بررسی شده و حکم نهایی صادر شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص اینکه دقیقا چه تعداد پرونده به سازمان امور دانشجویان رسیده و بررسی شده است گفت: ۱۴ پرونده به سازمان رسیده بود که بررسی و آراء آن صادر شده است.