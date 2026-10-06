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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

آرای نهایی ۱۴ پرونده انضباطی دانشجویان مرتبط با حوادث دی‌ماه صادر شد

آرای نهایی ۱۴ پرونده انضباطی دانشجویان مرتبط با حوادث دی‌ماه صادر شد

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ۱۴ پرونده انضباطی دانشجویان مرتبط با حوادث سال گذشته به سازمان رسیده بود که بررسی و آرای نهایی آن صادر شده است.  

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در حاشیه رونمایی از ردا کارت دانشجویی که صبح امروز در سازمان امور دانشجویان برگزار شد در خصوص رسیدگی به پرونده های کمیته انضباطی گفت: پرونده های انضباطی دانشجویان در دانشگاه های کشور بررسی شده است.

وی ادامه داد: تعدادی که به سازمان آمده بررسی شده و حکم نهایی صادر شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص اینکه دقیقا چه تعداد پرونده به سازمان امور دانشجویان رسیده و بررسی شده است گفت: ۱۴ پرونده به سازمان رسیده بود که بررسی و آراء آن صادر شده است.

کد مطلب 6969640
زهرا سیفی

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