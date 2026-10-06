واکنش وزارت بهداشت به وقوع طاعون در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در واکنش به وقوع طاعون در روسیه اظهار کرد: بر اساس مقررات بین‌المللی به‌ویژه مقررات بین‌المللی بهداشت (IHR)، کشورها موظفند رویدادهای بهداشتی و بیماری‌هایی را که ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشند، از طریق سازوکارهای تعیین‌شده به سازمان جهانی بهداشت اطلاع دهند.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت نیز پس از دریافت و ارزیابی اطلاعات، در صورت لزوم، موضوع را از طریق سازوکارهای رسمی به کشورهای عضو اطلاع‌رسانی می‌کند و در موارد مقتضی، سطح خطر و اقدامات لازم را اعلام می‌کند.

مرادی ادامه داد: در حال حاضر، در خصوص خبر منتشر شده درباره طاعون در روسیه، هیچ اطلاعیه یا گزارش رسمی از سوی سازمان جهانی بهداشت یا سایر مراجع رسمی ذی‌صلاح دریافت نکرده‌ایم. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توانیم صحت خبر یا میزان خطر احتمالی آن را تأیید کنیم و ارزیابی دقیق‌تر موضوع منوط به دریافت اطلاعات رسمی و معتبر است.

وی اظهار داشت: ما در مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، وضعیت را با دقت زیر نظر داریم و بر اساس وضعیت پیش آمده اطلاع رسانی می کنیم و اقدامات لازم را متناسب با وضعیت انجام می دهیم.

ماجرا چه بود

در پی انتشار شایعاتی درباره احتمال ابتلا به طاعون در منطقه ایرکوتسک، سازمان فدرال روسیه، تحقیقات و بررسی‌هایی انجام داد و اعلام کرد که وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در این منطقه همچنان پایدار است.

بر این اساس، تشخیص بیماری منجر به مرگ زنی که بیماری‌اش توجه رسانه‌های محلی را به خود جلب کرده بود، ذات‌الریه با علت ناشناخته اعلام شد.

سازمان فدرال روسیه اعلام کرد که این کارمند آزمایشگاه مؤسسه علمی ضد طاعون به جای یک عفونت خطرناک، به ذات‌الریه با علت ناشناخته مبتلا شده و دهم مهر ۱۴۰۵ بر اثر ابتلا به آن جان باخته است.

بنا بر این گزارش، آزمایش‌های جامع آزمایشگاهی، عدم وجود میکروارگانیسم‌های مرتبط با ماهیت کار او را در نمونه‌های بیولوژیکی‌اش تأیید کرد.