به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال، شبکه تلویزیونی نزدیک به هم حزبی های خود را نیز مورد انتقاد قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا که تمام نظرسنجی ها شکست حزب وی را در انتخابات میان دوره ای کنگره به دلیل تجاوز پرهزینه و شکست خورده اش به ایران قطعی اعلام کرده اند، در این خصوص نوشت: فاکس نیوز زمان بیشتری را صرف پوشش نامزدهای جهادی و دموکرات می‌کند تا جمهوری‌خواهان قدیمی و خوب، افرادی که آمریکا را نجات داده‌اند و دوباره آن را باشکوه می‌کنند!

دونالد ترامپ سپس ادعا کرد: تمام چیزی که آنها درباره‌ اش صحبت می‌ کنند جهادی‌ های دموکرات مانند السید، با مصاحبه مارتا مک‌کالوم و امثال آن است. او هرگز با من اینطور مصاحبه نمی‌ کند. آنها صبح روز بعد، تجمعات رکوردشکن من را پخش نمی‌ کنند، اما دیگران این کار را می‌ کنند، و این چیزی است که جنبش «ماگا» (به آمریکا دوباره عظمت می دهیم) تماشا می‌ کند. فاکس نیوز در حال تبلیغ دموکرات‌ ها است، نه جمهوری‌خواهان و جنبش «ماگا». آنها کاملا راه خود را گم کرده‌اند.