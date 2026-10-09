به گزارش خبرگزازی مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، روستاها و جامعه عشایری را از ارکان مهم هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران و سرمایه‌های ارزشمند توسعه و پیشرفت کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های روستایی و عشایری فارس اظهار کرد: این استان با گستره وسیع روستاها و برخورداری از جامعه متنوع عشایری، جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند دیرپای انسان، طبیعت، فرهنگ و تلاش را در خود جای داده است.

استاندار فارس با اشاره به نقش روستاییان در اقتصاد استان افزود: روستاییان سخت‌کوش فارس با تولید محصولات کشاورزی و دامی، تأمین امنیت غذایی و پاسداری از میراث فرهنگی و سنت‌های بومی، سهم ارزشمندی در اقتصاد و زندگی اجتماعی استان دارند.

امیری همچنین جامعه عشایری فارس را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین دانست و گفت: عشایر غیور فارس با تنوع قومی و فرهنگی، سبک زندگی مبتنی بر کار و تلاش و حفظ آداب و رسوم اصیل، جایگاه ویژه‌ای در هویت این استان دارند.

وی توجه به زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال را از ضرورت‌های توسعه مناطق روستایی و عشایری برشمرد و تأکید کرد: حمایت از تولید و فراهم‌کردن زمینه ماندگاری جمعیت در این مناطق، از الزامات تحقق توسعه متوازن استان است.

استاندار فارس تحقق این اهداف را نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر مناطق روستایی و عشایری باشد.

امیری در پایان ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، این روز را به روستاییان پرتلاش، عشایر شریف و خدمتگزاران این عرصه تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در مسیر آبادانی، تولید و اعتلای استان فارس قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تکیه بر توانمندی‌های مردمی و ظرفیت‌های گسترده روستایی و عشایری، زمینه شکوفایی بیشتر این مناطق و بهبود مستمر زندگی خانواده‌های ساکن در آن‌ها فراهم شود.