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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

انفجار در تعمیرگاه مکانیکی منطقه فوتبال اراک پنج مصدوم برجای گذاشت

انفجار در تعمیرگاه مکانیکی منطقه فوتبال اراک پنج مصدوم برجای گذاشت

اراک - روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از وقوع حادثه انفجار در یک تعمیرگاه مکانیکی واقع در منطقه «۲۰ متری فوتبال» اراک و امدادرسانی فوری به ۵ مصدوم این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام گزارشی تلفنی به سامانه ۱۱۵ مبنی بر وقوع حادثه انفجار در یک واحد تعمیرگاهی در منطقه ۲۰ متری فوتبال اراک، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امدادی این مرکز به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه که در ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه امروز سه شنبه به وقوع پیوست، با واکنش سریع نیروهای امدادی همراه بود به‌طوری که دو دستگاه آمبولانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این انفجار، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که کارشناسان فوریت‌های پزشکی حاضر در صحنه، بلافاصله اقدامات درمانی و پیش‌بیمارستانی را برای آنان انجام دادند.

تمامی مصدومان این حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، جهت ادامه روند درمان تخصصی به بیمارستان منتقل شدند.

جزئیات بیشتر در خصوص علت وقوع این انفجار پس از بررسی‌های کارشناسی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6970147

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