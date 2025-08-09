حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار داشت: با توجه به اهمیت امورات فرهنگی در اربعین حسینی، امروز به همت کمیته فرهنگی شهرستان سرپل‌ذهاب، بسته‌های فرهنگی ویژه‌ای در بین مواکب فعال شهرستان توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به محتویات این بسته‌ها افزود: این بسته‌ها شامل سربندهای مزین به نام و شعارهای حضرت سیدالشهدا (ع)، پرچم‌های «حسین بن علی» و سایر اقلام فرهنگی و مذهبی است که با هدف تقویت فضای معنوی و حماسی مسیر اربعین میان خادمان مواکب توزیع می‌شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با بیان اینکه «پرچم سرخ حسین بن علی» نماد قیام کربلا و وعده سالانه عاشقان حسینی است، ادامه داد: در مسیر پیاده‌روی اربعین، پیر و جوان، زن و مرد، با ذکر «یا اباعبدالله» و شعار «الاسلام حسینی البقاء، لبیک یا شهید کربلا» گام برمی‌دارند و عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان ابراز می‌کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی خاطرنشان کرد: اربعین حسینی، عهد و پیمان همیشگی عاشقان با حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است؛ وعده‌ای که هر ساله در سایه مهر اهل‌بیت (ع) و به برکت پرچم برافراشته حضرت عباس (ع) تجدید می‌شود.

وی با توصیف اربعین به عنوان «کوه جوانمردی و قله احساس» گفت: پرچم قیام کربلا همچون همیشه بر شانه‌های امت حسینی خواهد ماند و این حرکت عظیم مردمی، تجلی وحدت، ایمان و غیرت دینی ملت‌های عاشق اهل‌بیت (ع) است.