به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ادوار ژفری، وزیر آموزش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات در اواسط سپتامبر، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۸۸ نفر از کارکنان آموزشی زخمی شده‌اند. همچنین ۷۱۵ نیروی پلیس و ژاندارم نیز در جریان این اعتراضات آسیب دیده‌اند.

در پی این اعتراضات، ۲۴ دبیرستان به دلیل آتش‌سوزی یا خسارت شدید فعلاً امکان بازگشایی ندارند و حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز نمی‌توانند به‌صورت حضوری در کلاس‌ها شرکت کنند. صدها مدرسه دیگر نیز آسیب دیده‌اند و هزینه خسارت‌ها دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برآورد شده است.

همزمان، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی در جریان اعتراضات دانش‌آموزی به‌طور موقت متوقف می‌شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نوجوان ۱۵ ساله در جریان اعتراضات دست خود را از دست داد. پلیس فرانسه همچنین ۱۸ تحقیق درباره حوادث و نحوه استفاده از تجهیزات کنترل تجمعات آغاز کرده است.

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، از ۲۸ سپتامبر تاکنون ۶ هزار و ۵۴۷ نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شده‌اند. همچنین روز چهارشنبه کلاس‌های ۴۵۹ مدرسه به‌طور کامل یا جزئی متوقف شد و اتحادیه‌های دانش‌آموزی خواستار ادامه تعطیلی مدارس و برگزاری راهپیمایی‌های جدید در روز پنجشنبه شدند.

اعتراضات دانش‌آموزی که از مناطق حومه پاریس آغاز شد، اکنون به شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، نیس، لیون و تولوز گسترش یافته است. معترضان خواستار بهبود شرایط آموزشی، افزایش شمار معلمان و کارکنان مدارس، کاهش تراکم کلاس‌ها و افزایش بودجه آموزش هستند.