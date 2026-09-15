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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۱

هم‌افزایی بانوان پاسارگاد برای نقش‌آفرینی مؤثرتر در عرصه فرهنگ

هم‌افزایی بانوان پاسارگاد برای نقش‌آفرینی مؤثرتر در عرصه فرهنگ

پاسارگاد- همایش بانوان فعال و تأثیرگذار فرهنگی با محوریت جهاد تبیین، تربیت نسل آینده، عفاف و حجاب و جوانی جمعیت در پاسارگاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بانوان فعال و تأثیرگذار فرهنگی صبح یکشنبه با حضور جمعی از بانوان فعال این حوزه و مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاسارگاد برگزار شد.

در این همایش، علی محمدزاده، مسئول بنیاد ملی نوجوان، حجت‌الاسلام محمد حسینی از معلمان مدارس صدرا و فعال حوزه کودک و نوجوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس، حجت‌الاسلام فرهادی، امام جمعه پاسارگاد و حجت‌الاسلام آشوری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان حضور داشتند.

در این گردهمایی، با توجه به چالش‌های فرهنگی و اجتماعی روز، موضوعاتی همچون جهاد تبیین، تربیت کودک و نوجوان، عفاف و حجاب و ضرورت توجه به جوانی جمعیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این همایش با هدف تقویت نقش‌آفرینی بانوان در مسائل فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زمینه برای هم‌افزایی میان ظرفیت‌های مختلف فرهنگی در شهرستان پاسارگاد برگزار شد.

کد مطلب 6947471

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