پوستر دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واحدیان شهردار شهرکرد صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره نمد با اشاره به ظرفیت‌های هویتی و فرهنگی شهر گفت: نمد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هویتی شهرکرد است که این شهر در سال ۱۳۹۷ به عنوان «شهر ملی نمد» به ثبت رسید و از سال ۱۴۰۱ نیز دبیرخانه شهر ملی نمد به شهرداری شهرکرد واگذار شده است.

واحدیان افزود: برگزاری جشنواره ملی نمد، در کنار اقدامات مدیریت شهری برای تقویت هویت فرهنگی و صنایع‌دستی، زمینه معرفی ظرفیت‌های نمد شهرکرد در سطح ملی و حرکت به سمت ثبت جهانی این هنر صنعت را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی نمد در سال گذشته، گفت: دومین جشنواره ملی نمد از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در شهرکرد برگزار می‌شود و آیین افتتاحیه آن ۲۱ مهر و اختتامیه ۲۴ مهرماه خواهد بود.

شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل نمد شهرکرد به یک برند جهانی، اظهار کرد: تقویت این هنر صنعت می‌تواند در توسعه گردشگری، رونق صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی استان نقش مؤثری داشته باشد.

واحدیان از راه‌اندازی دبیرخانه شهر ملی نمد، نامگذاری برخی معابر از جمله «کوی نمدمالان»، اجرای دیوارنگاره‌ها و المان‌های شهری با موضوع نمد و اجرای مسیر گردشگری فرهنگ و هنر به طول چهار و نیم کیلومتر به عنوان بخشی از اقدامات مدیریت شهری در این زمینه نام برد.

وی همچنین از حمایت‌های شهرداری از فعالان حوزه نمد خبر داد و گفت: با تصویب شورای اسلامی شهر، عوارض سالیانه فعالان این حوزه رایگان شده و تسهیلاتی برای ایجاد کارگاه‌های تولید نمد در بافت شهری در نظر گرفته شده است.

شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: سند حمایتی نمد نیز با هدف رفع بخشی از مشکلات فعالان این حوزه در حال نهایی شدن است و هدف نهایی، تقویت زنجیره تولید، توسعه فعالیت‌های صنعتی و صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت نمد برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان است.

دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه با حضور فعالان این هنر صنعت از استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.