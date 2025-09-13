خبرگزاری مهر، گروه استانها- خدیجه جعفرپور: چای ایرانی به عنوان محصولی طبیعی و ارگانیک، از دیرباز در بین مردم کشور از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
برگهای لطیف و تازه چای که در فصل بهار از سرشاخههای بوتههای چای برداشت میشوند، پس از عملآوری به صورت چای خشک، رنگ و طعم خاصی دارند که آن را از نمونههای مشابه خارجی متمایز میکند.
چای بهاره که اولین برداشت سال است و معمولاً در اردیبهشت ماه انجام میشود، به عنوان سرگل چای ایران شناخته شده و طرفداران بسیاری دارد.
هرچند برخی بخشهای چای بهاره به صورت مالش دستی توسط چایکاران حرفهای و سنتی فرآوری میشود که کیفیت و قیمت بالاتری دارد، اما عمده چای تولیدی در کارخانههای چایسازی فرآوری و به بازار عرضه میشود.
برخلاف تصور عموم که تولید چای را تنها در شهرستان لاهیجان متمرکز میدانند، شهرستان رودسر با داشتن بیش از ۴۳۰۰ هکتار باغ چای، پس از لاهیجان دومین قطب تولید چای کشور به شمار میرود.
چالشهای کشاورزان و انتظارات از دولت
«جواد کیوانی» یکی از چایکاران منطقه واجارگاه رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از برگزاری جشنوارهها گفت: هرچند این برنامهها فضای خوبی برای معرفی چای و ایجاد نشاط در جامعه است، اما دردی از مشکلات کشاورزان دوا نمیکند و ما انتظار حمایت واقعی و مستمر از دولت داریم.
کیوانی با اشاره به سختیهای پیش روی چایکاران افزود: امسال به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی از چهار چین معمول فقط توانستیم دو چین برداشت کنیم که تأثیر زیادی بر درآمد ما داشت.
وی تصریح کرد: کشاورزان نیازمند حمایتهایی مانند ارائه وامهای بلاعوض و تسهیلات مالی برای حفظ باغات چای هستند. متأسفانه انحلال سازمان چای، کشاورزان را در مضیقه قرار داده و بدون پشتوانه، مدیریت تولید برای آنها سخت شده است.
کیوانی با تأکید بر قدمت چندین نسل خانوادههای چایکار در این منطقه گفت: اجداد ما سالها این محصول را در این مناطق کشت کرده و به مرحله تولید رساندهاند و امروز انتظار داریم دولت با حمایت اصولی، از تخریب باغات جلوگیری کند و مانع تبدیل آنها به ویلاهای غیر بومی شود.
وی همچنین خواستار فرهنگسازی و الزام دستگاههای دولتی به استفاده از چای ایرانی به جای خارجی شد و گفت: چای ایرانی به دلیل تولید بدون سموم و افزودنیها، از نظر کیفیت و سلامت در سطح بالاتری نسبت به نمونههای خارجی قرار دارد و باید در سفرههای مردم بیشتر دیده شود.
رودسر؛ قطب تولید و صنعت چای در کشور
«یاسر بهشتی» رئیس اداره چای رودسر در این جشنواره با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان در تولید چای اظهار کرد: رودسر با داشتن ۲۰ درصد از باغات چای کشور، دارای ۳۲ کارخانه چایسازی و ۷۸۰۰ کشاورز فعال است که نقش مهمی در صنعت چای ایفا میکنند.
وی افزود: امسال بیش از ۱۶ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده و تاکنون ۸۲ درصد از مطالبات آنها پرداخت شده است که ارزشی بالغ بر ۳۶۴ میلیارد تومان دارد.
بهشتی با اشاره به اهمیت حمایتهای مالی و توجه به کشاورزان، خواستار استمرار این روند و بهبود شرایط اقتصادی آنان شد.
برگزاری جشنواره؛ معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی واجارگاه
«فرزاد قلیپور» شهردار واجارگاه در این جشنواره با بیان اینکه برگزاری جشنواره چای، نتیجه تلاش مدیریت شهری و شورای اسلامی است، گفت: هدف ما از این جشنواره، معرفی ظرفیتهای جغرافیایی و فرهنگی منطقه، شناساندن چای ایرانی و فراهم کردن فضایی مفرح و با نشاط برای مردم و گردشگران است.
وی به استقبال پرشور مردم اشاره کرد و افزود: اجرای برنامههای متنوعی مانند موسیقی محلی، طنابکشی، والیبال و کشتی گیلهمردی توانست شور و هیجان خاصی به این جشنواره ببخشد و آن را به رویدادی فراموشنشدنی تبدیل کند.
ضرورت حمایت و برنامهریزی بلندمدت برای حفظ صنعت چای
با وجود شور و شوق موجود در جشنوارهها و تلاشهای فرهنگی برای معرفی چای ایرانی، کشاورزان و فعالان این حوزه خواهان حمایتهای عملیاتی و مداوم از سوی دولت هستند.
آنها معتقدند بدون تأمین منابع مالی، تسهیلات و برنامهریزی اصولی، این محصول استراتژیک در معرض تهدید قرار میگیرد و با از بین رفتن باغات، اقتصاد هزاران خانواده به خطر میافتد.
حمایتهای ویژه از چایکاران، حفظ باغات و توسعه بازارهای داخلی و خارجی میتواند ضمن حفظ جایگاه چای ایرانی در جهان، به رشد اقتصادی منطقه نیز کمک کند.
