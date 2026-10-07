به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم افتتاح آموزشگاه خیری بانو منصوری در روستای زمان‌آباد ری اظهار کرد: این منطقه با کمبود فضای آموزشی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول مواجه بود که با افتتاح این مدرسه ۶ کلاسه، این نیاز برطرف شد.

وی افزود: این مدرسه با حمایت و تأمین اعتبار از سوی خیر نیک‌اندیش، بانو منصوری، احداث شده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی منطقه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای شاخص‌های آموزشی گفت: در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق عدالت آموزشی، میانگین سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران از ۳.۵ به ۵.۸۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یافته است.

بهارلو ادامه داد: میانگین تراکم کلاس‌های درس نیز از ۳۳ به ۲۸ دانش‌آموز کاهش یافته و در سال گذشته تراکم پنج هزار کلاس درس در مقطع ابتدایی به کمتر از ۳۵ دانش‌آموز رسید.

وی اضافه کرد: در مقطع متوسطه نیز تراکم هزار کلاس درس کاهش یافته و در سال تحصیلی جدید حدود ۳۵ هزار دانش‌آموز به دلیل ارتقای کیفیت و دسترسی بهتر، از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین و بخش خصوصی نقش مهمی در رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق روستایی و محروم استان تهران دارد.