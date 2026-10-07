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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در زمان‌آباد؛ گامی برای رفع کمبود فضای آموزشی

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در زمان‌آباد؛ گامی برای رفع کمبود فضای آموزشی

ری- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، گفت: با بهره‌برداری از مدرسه خیری بانو منصوری در روستای زمان‌آباد، بخشی از کمبود فضای آموزشی این منطقه برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم افتتاح آموزشگاه خیری بانو منصوری در روستای زمان‌آباد ری اظهار کرد: این منطقه با کمبود فضای آموزشی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول مواجه بود که با افتتاح این مدرسه ۶ کلاسه، این نیاز برطرف شد.

وی افزود: این مدرسه با حمایت و تأمین اعتبار از سوی خیر نیک‌اندیش، بانو منصوری، احداث شده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی منطقه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای شاخص‌های آموزشی گفت: در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق عدالت آموزشی، میانگین سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران از ۳.۵ به ۵.۸۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یافته است.

بهارلو ادامه داد: میانگین تراکم کلاس‌های درس نیز از ۳۳ به ۲۸ دانش‌آموز کاهش یافته و در سال گذشته تراکم پنج هزار کلاس درس در مقطع ابتدایی به کمتر از ۳۵ دانش‌آموز رسید.

وی اضافه کرد: در مقطع متوسطه نیز تراکم هزار کلاس درس کاهش یافته و در سال تحصیلی جدید حدود ۳۵ هزار دانش‌آموز به دلیل ارتقای کیفیت و دسترسی بهتر، از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین و بخش خصوصی نقش مهمی در رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق روستایی و محروم استان تهران دارد.

کد مطلب 6970905

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