به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش ایمنی و بهبود زیرساخت‌های شهری، اقدامات مختلفی را در حوزه‌های خدماتی و عمرانی دنبال می‌کند جزئیات این اقدامات را در ادامه می‌خوانیم.

استقرار نیروها در نقاط مستعد آب‌گرفتگی

در پی اعلام شرایط جوی و کاهش دما، معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ با برنامه‌ریزی و استقرار نیروهای اجرایی، تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری در نقاط مستعد آب‌گرفتگی، تمهیدات لازم را برای مدیریت روان‌آب‌های سطحی و مواجهه با بارش‌های پاییزی به اجرا گذاشته است.

بر این اساس، نیروهای خدمات شهری در نواحی ششگانه منطقه در محورهای حساس از جمله کندروی بزرگراه امام علی(ع)، پاسدار گمنام، خیابان خاوران، میدان سعیدی، خیابان امیرسلیمانی، بزرگراه شهید محلاتی، نبرد شمالی، ائمه اطهار، نبی‌اکرم(ص)، افراسیابی، حوضچه شکوری، صاحب‌الزمان، نیکنام، خیابان محلات، چهارراه بازار گل شهید محلاتی و حوضچه‌های هجرت، بسیج، شهیدان ارتش و بلوار سرباز مستقر هستند.

این آماده‌باش با هدف رصد مستمر معابر، جلوگیری از ایجاد آب‌گرفتگی، رفع سریع مشکلات احتمالی و ارتقای ایمنی و سهولت تردد شهروندان در روزهای بارانی ادامه خواهد داشت.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ همچنین با تأکید بر تداوم حضور میدانی نیروها در روزهای بارندگی، از شهروندان خواست در زمان بارش، ضمن رعایت احتیاط و توجه به شرایط معابر، در صورت مشاهده هرگونه مشکل شهری، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شهرداری تهران اطلاع دهند.

اجرای عملیات در ۵۰۰ مترمربع از پیاده‌روهای مرزداران منطقه۲

عملیات پیاده‌روسازی و مناسب‌سازی ضلع جنوبی بلوار مرزداران، حدفاصل خیابان مطهری تا اطاعتی جنوبی، با هدف ارتقای ایمنی تردد عابران پیاده و ساماندهی عبور و مرور در این محدوده آغاز شد.

سید سلمان سوری، شهردار ناحیه ۴ منطقه ۲، با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود کیفیت زیرساخت‌های شهری، اظهار داشت: این پروژه با هدف ارتقای استانداردهای کالبدی معابر و افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و در راستای تحقق برنامه‌های اجرایی ابلاغی امور مناطق (طرح ۸۹۷) در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیاده‌روها به‌عنوان مسیرهای اصلی تعاملات روزمره شهروندان، تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی و کیفیت زندگی در محلات دارند و نوسازی آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: این عملیات در مساحتی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع و با رعایت اصول مناسب‌سازی معابر برای عموم شهروندان، به‌ویژه توان‌خواهان، در حال اجراست.

وی افزود: هدف ما در این طرح، صرفاً پیاده‌روسازی نیست، بلکه به دنبال رفع موانع فیزیکی و ایجاد فضایی هستیم که در آن، شهروندان بدون دغدغه و با آرامش بیشتری در سطح محله تردد کنند.

شهردار ناحیه ۴ گفت: اجرای این عملیات، گامی هدفمند در راستای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده و ارتقای سیما و منظر شهری در ناحیه ۴ محسوب می‌شود که با تکمیل آن، شاهد بهبود وضعیت دسترسی‌ها و افزایش شاخص‌های رفاهی در این محور خواهیم بود.

بررسی روند اجرای پروژه‌ها و چالش‌های اجرایی منطقه ۱۰

نشست مدیران شهرداری منطقه ۱۰ با حضور حسن چگینی، شهردار منطقه، برگزار و آخرین وضعیت پروژه‌ها، میزان پیشرفت اقدامات و چالش‌های اجرایی بررسی شد؛ در این نشست همچنین علیرضا عباسی به‌عنوان معاون جدید خدمات شهری و محیط زیست منطقه معرفی شد.

در این نشست مدیران و مسئولان حوزه‌های مختلف گزارشی از روند اجرای پروژه‌های تحت مسئولیت خود ارائه کردند و مهم‌ترین موانع و چالش‌های پیش‌روی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

حسن چگینی، شهردار منطقه ۱۰، بر تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، پیگیری مستمر اقدامات و رفع موانع اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد برنامه‌ها و ارتقای روند خدمت‌رسانی شد.

در ادامه، مراسم تکریم و معارفه معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه برگزار شد و از خدمات حسین زیدی، معاون پیشین این حوزه، تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، علیرضا عباسی به‌عنوان معاون جدید خدمات شهری و محیط زیست منطقه معرفی شد.