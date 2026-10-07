روایت فرهنگ روستا و عشایر استان سمنان در ۱۰ اثر مکتوب

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از نویسندگان و مؤلفان حوزه روستا و عشایر استان سمنان، ظهر چهارشنبه و همزمان با روز ملی روستا و عشایر، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان فرهنگی در کتابخانه مرکزی سمنان برگزار شد.

در این نشست که مشاور امور استان‌ها و دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی نیز حضور داشت، از ۱۰ عنوان کتاب جدید تألیف‌شده توسط فعالان فرهنگی روستایی و عشایری استان سمنان رونمایی شد.

پیشنهاد ایجاد آرشیو میراث روستایی و عشایری

سعید دهقانلو، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، در این مراسم با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های روستایی و عشایری استان پیشنهاد کرد: از این ظرفیت‌ها برای ایجاد آرشیوی از آثار، اسناد و نوشته‌های مرتبط با فرهنگ و تاریخ این جوامع استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان سمنان در حوزه روستایی و عشایری، به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، اظهار کرد: تألیف آثار متعدد و باکیفیت از سوی فعالان فرهنگی روستایی و عشایری استان که امروز ۱۰ عنوان از آنها رونمایی می‌شود، گواه این ظرفیت‌ها است.

دهقانلو کتابخانه‌های عمومی را «قلب تپنده فرهنگی» و دانشگاهی مردمی دانست و افزود: همه اقشار جامعه، فارغ از سن، مدرک و توان اقتصادی، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی را دارند.

کتابخانه‌ها؛ بستری برای تحقق عدالت فرهنگی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با تأکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در تحقق عدالت فرهنگی و گسترش دسترسی عمومی به دانش و منابع فرهنگی، بر ضرورت توجه بیشتر به آثار مکتوب مرتبط با فرهنگ، تاریخ و زندگی روستایی و عشایری تأکید کرد.

در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از کتاب‌های جدیدالتألیف نویسندگان در حوزه روستایی و عشایری استان سمنان، از تعدادی از فعالان فرهنگی و نویسندگان بومی استان نیز قدردانی شد.