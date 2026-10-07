استمرار تعامل بین دستگاه قضایی و فراجای سمنان؛ تامین امنیت اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان در دفتر وی ضمن گرامی داشت هفته فراجا تاکید کرد: دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی، با وجود تفاوت در مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها، در هدفی مشترک یعنی تأمین امنیت پایدار، اجرای قانون و عدالت و صیانت از حقوق مردم هم‌مسیر هستند و تحقق این اهداف، نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان دو مجموعه است.

وی با تأکید بر نقش مکمل دستگاه قضایی استان و فراجا در تأمین امنیت و اجرای قانون، تصریح کرد: عملکرد مؤثر پلیس در برقراری نظم و امنیت و انجام مأموریت‌های قانونی، در کنار حمایت و پشتیبانی قضایی از اقدامات قانونی ضابطان، زمینه را برای برخورد به‌موقع و قانونی با جرایم و صیانت مؤثرتر از حقوق مردم فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: همان‌گونه که اجرای صحیح و دقیق مأموریت‌های انتظامی نیازمند پشتیبانی قضایی و قانونی است، تحقق مطلوب مأموریت‌های دستگاه قضایی نیز به همکاری و تعامل مؤثر فراجا در چارچوب قانون وابسته است؛ از این رو، تقویت ارتباط و هماهنگی میان دو مجموعه در استان باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

اکبری با تأکید بر ضرورت انسجام در اقدامات مشترک قضایی و انتظامی، گفت: هماهنگی میان این دو مجموعه، ظرفیت مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قانونی و قاطع با مجرمان، ارتقای نظم و امنیت عمومی و تسریع در فرآیند اجرای عدالت است و باید از این ظرفیت در جهت خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده شود.

وی بر استمرار و تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و انتظامی استان تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با توسعه همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات و هماهنگی بیشتر در اجرای مأموریت‌های قانونی، زمینه برای ارتقای امنیت، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم بیش از گذشته فراهم شود.