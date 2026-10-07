به گزارش خبرنگار مهر، ایمان نظام‌زاده ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از نویسندگان و مؤلفان روستایی و عشایری استان سمنان که در کتابخانه مرکزی سمنان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های حوزه روستایی و عشایری اظهار کرد: ثبت و مستندسازی ابعاد مختلف زندگی روستاییان و عشایر، کاری بزرگ و ارزشمند است که به حفظ اطلاعات و میراث فرهنگی نسل‌های گذشته و انتقال آن به آیندگان کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه ثبت مکتوب میراث روستاییان و عشایر اقدامی ارزشمند است، افزود: باید از همه ظرفیت‌های موجود برای ثبت و حفظ این میراث بهره گرفت.

کتابت؛ حلقه ماندگار انتقال میراث

مشاور امور استان‌ها و دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به نقش فضای مجازی در معرفی داشته‌های فرهنگی بیان کرد: فضای مجازی می‌تواند در معرفی و انتقال این داشته‌های ارزشمند به نسل جوان و علاقه‌مندان مؤثر باشد، اما جایگاه کتابت و ثبت ماندگار این آثار همچنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

نظام‌زاده از آمادگی بنیاد ایران‌شناسی برای حمایت از معرفی و انتشار آثار مکتوب این حوزه خبر داد و گفت: ظرفیت نمایندگی‌های بنیاد ایران‌شناسی در سراسر کشور و خارج از کشور می‌تواند برای معرفی آثار نویسندگان حوزه روستا و عشایر و رساندن این گنجینه فرهنگی به دست علاقه‌مندان مورد استفاده قرار گیرد.

رونمایی از ۱۰ اثر روستایی و عشایری

در این مراسم همچنین از تعدادی از نویسندگان و مؤلفان حوزه روستایی و عشایری استان سمنان تقدیر شد و از ۱۰ عنوان کتاب جدید در این حوزه رونمایی به عمل آمد.