به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح «جهیزیه فرهنگی» در کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، اظهار داشت: این طرح با هدف کمک به نسل جوان برای تهیه محصولات و فرآورده‌های فرهنگی اجرا می‌شود.

وی افزود: نشست هم‌اندیشی و مشارکت در اجرای طرح «جهیزیه فرهنگی» با هدف تعیین وظایف و تکالیف ارگان‌ها و نهادهای اجرایی و فرهنگی در قالب این طرح برگزار شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان بیان کرد: اجرای این طرح مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار سمنان قرار گرفته و مقرر شده است دستگاه‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت خود، بسته‌ای فرهنگی برای زوجین جوان ارائه کنند.

دهقانلو با تأکید بر ضرورت پیگیری و عملیاتی شدن سهم ۳۰ درصدی بودجه اجرای طرح با محوریت استانداری، گفت: طرح «جهیزیه فرهنگی» را می‌توان در دو بخش مشاوره فرهنگی و خدمات فرهنگی تعریف کرد.

وی بر ضرورت مشارکت و همراهی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند در ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز زوج‌های جوان در قالب طرح «جهیزیه فرهنگی» مؤثر باشد.