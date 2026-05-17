تحول جامع سلامت در سیستان و بلوچستان؛ از تجهیز تا تخصص

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ فاطمه گلوی: استان سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت جغرافیایی، پراکندگی جمعیت در مناطق صعب‌العبور و مواجهه با چالش‌های خاص اقلیمی و بهداشتی، نیازمند رویکردی ویژه در توسعه زیرساخت‌های درمانی است.

پیشرفت حوزه درمان در این منطقه تنها به معنای ساخت بیمارستان‌های جدید نیست، بلکه به معنای ارتقای کیفیت خدمات، دسترسی عادلانه ساکنان روستاهای دورافتاده به مراقبت‌های تخصصی و کاهش نرخ ارجاع بیماران به مراکز شهری و استان‌های همجوار است.

بهبود وضعیت بهداشتی درمانی در این منطقه تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی دارد؛ با توجه به چالش‌های تغذیه‌ای در برخی مناطق، توسعه مراکز تشخیص زودهنگام و به‌کارگیری فناوری‌های نوین پزشکی می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر را کاهش داده و سطح سلامت جامعه را به‌طور چشم‌گیری ارتقا دهد.

نوسازی و تامین تجهیزات پیشرفته پزشکی در سیستان و بلوچستان

محمدحسن محمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه درمان در سطح استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در راستای برنامه‌های جامع ارتقای سلامت و توسعه خدمات درمانی در سطح استان، گام‌های بلند و مؤثری برای افزایش ظرفیت پذیرش بیماران و ارتقای کیفیت مراقبت‌های تخصصی برداشته شده است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این اقدامات، تمرکز بر بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) بوده است تا بیماران در شرایط بحرانی بدون نیاز به اعزام به سایر استان‌ها یا مراکز دوردست، تحت مراقبت قرار گیرند.

بهره برداری بخش ICU بحران در بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) زاهدان

محمدی تصریح کرد: در همین راستا، بخش ICU بحران در بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) زاهدان با هدف پاسخگویی به نیازهای فوری و مدیریت شرایط اضطراری به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، گامی استراتژیک با افتتاح بخش پیشرفته ICU در بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) زاهدان برداشته شد؛این بخش که با ظرفیت ۱۸ تخت فعال شده، به دلیل بهره‌مندی از تجهیزات مدرن و استانداردهای روز، به عنوان یکی از مجهزترین مراکز مراقبت‌های ویژه در سطح کشور شناخته می‌شود که نقش حیاتی در کاهش نرخ مرگ‌ومیر بیماران بدحال ایفا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در کنار توسعه تخت‌ها، نوسازی و تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی اولویت بعدی بوده است؛ برای مقابله با بیماری‌های صعب‌العلاج و ارتقای خدمات انکولوژی، پروژه نصب و راه‌اندازی دستگاه شتاب‌دهنده خطی در بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) زاهدان با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین برای بهبود دقت در تشخیص‌های سریع و تصویری، فرآیند راه‌اندازی دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن در دو مرکز درمانی بیمارستان رازی و بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) در مراحل نهایی است و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای بسیار نزدیک، این تجهیزات به طور کامل در اختیار کادر درمان و بیماران قرار گیرند.

توسعه خدمات درمانی تنها به بخش خصوصی محدود نمی‌شود

محمدی در ادامه گفت: در حوزه خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی که زیربنای هرگونه درمان صحیح است، دستاوردهای چشمگیری حاصل شده است؛ برای نخستین بار در سطح استان، تست پیشرفته «ایمونوهیستوشیمی» در آزمایشگاه بیمارستان حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) راه‌اندازی شد؛ این تست تخصصی با فراهم کردن امکان تشخیص دقیق‌تر و تفکیک انواع بیماری‌ها، به‌ویژه در شناسایی انواع سرطان‌ها و تعیین نوع درمان مناسب، تحولی در نظام تشخیصی استان ایجاد کرده است.

وی افزود: با نگاهی به نیازهای خاص بیماران در شهرستان‌های سطح استان، دستگاه الکتروفورز هموگلوبین در شهرستان سراوان به منظور تسهیل در تشخیص و پایش بیماران تالاسمی مستقر شد و بخش تخصصی هورمون‌شناسی نیز در شهرستان گلشن آغاز به کار کرد تا دسترسی مردم این مناطق به آزمایش‌های تخصصی غدد و هورمون تسهیل شود.

راه اندازی پنج آزمایشگاه تشخیص طبی جدید در پنج شهرستان استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: توسعه خدمات تنها به بخش دولتی محدود نشده و حمایت از زیرساخت‌های بخش خصوصی در حوزه تشخیص طبی نیز دنبال شده است؛ در این راستا، پنج آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی جدید در شهرستان‌های کلیدی زاهدان، خاش و سراوان تأسیس شده‌اند تا بار مراکز دولتی کاهش یابد و دسترسی شهروندان به خدمات آزمایشگاهی سریع‌تر شود؛ همچنین با تأمین تجهیزات لازم، آزمایشگاه بیمارستان سلامت در شهرستان سوران افتتاح شد تا نیازهای تشخیصی منطقه پوشش داده شود.

وی در پایان تصریح کرد: در بخش تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، فهرست اقدامات گسترده است؛ از جمله تأمین دستگاه اتوآنالایزر BT1500 برای بیمارستان ایرانمهر سراوان جهت بررسی‌های دقیق‌تر انعقادی، خرید و استقرار سه دستگاه سدیمان ریدر در بیمارستان‌های بهاران، امام خمینی(ره) خاش و سلامت سوران برای تحلیل‌های سلولی، و همچنین تأمین دستگاه الیزا ریدر و واشر برای بیمارستان حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) زاهدان اشاره می‌شود.

محمدی گفت: علاوه بر این، ارتقای دستگاه ترموسایکلر Real-time PCR در بیمارستان علی ابن ابی طالب(ع) زاهدان، ظرفیت‌های تشخیص مولکولی و ویروسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

استقرار پزشکان متخصص در دورترین مناطق سیستان و بلوچستان

علی عبدالرزاق نژاد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از اولویت‌های بنیادین در نظام سلامت استان، ارائه خدمات مستمر و باکیفیت به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص، به‌ویژه بیماران تالاسمی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار داشت: با توجه به ماهیت درمان تالاسمی که نیازمند ترانسفوزیون (تعویض) خون است و این فرآیند صرفاً در محیط‌های بیمارستانی و تحت نظارت متخصصین امکان‌پذیر است، تمامی تمهیدات برای دسترسی آسان بیماران اندیشیده شده است.

وی افزود: در حال حاضر، تمامی بیماران تالاسمی می‌توانند بر اساس محل سکونت و نیاز درمانی خود به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.

نژاد ادامه داد: برای تضمین کیفیت این خدمات، تمامی مراکز درمانی منتخب مجهز به واحدهای خون، آزمایشگاه‌های پیشرفته و ذخایر کافی از داروهای مکمل مورد نیاز برای بیماران تالاسمی شده‌اند؛ این رویکرد باعث شده است تا زنجیره درمان این بیماران دچار وقفه نشود و خدمات مورد نیاز آن‌ها به صورت مستمر، منظم و در نزدیک‌ترین مراکز درمانی به محل سکونتشان ارائه شود تا کیفیت زندگی این بیماران ارتقا یابد.

چالش کمبود نیروی متخصص در مناطق دور افتاده همچنان وجود دارد

وی تصریح کرد: در کنار خدمات درمانی، چالش کمبود نیروی متخصص در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار از دغدغه‌های اصلی مدیریت درمان بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به استراتژی‌های اتخاذ شده برای جبران این کمبود، تصریح کرد: تحقق «عدالت در سلامت» هدف غایی این اقدامات است؛ برای دستیابی به این هدف، اجرای دقیق و سخت‌گیرانه قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در کنار بهره‌گیری از قانون برقراری عدالت آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه متوازن خدمات بهداشتی و درمانی در تمام نقاط سیستان و بلوچستان

وی بیان کرد: این قوانین با ایجاد انگیزه‌های لازم و الزام به خدمت در مناطق محروم، منجر به استقرار پزشکان متخصص در دورترین و محروم‌ترین نقاط استان شده است تا فاصله خدمات درمانی میان شهر و روستا کاهش یابد.

نژاد افزود: نمونه عینی و ملموس این سیاست، در شهرستان مرزی میرجاوه مشاهده می‌شود؛ برای نخستین بار در تاریخ خدمات درمانی این منطقه، خدمات تخصصی در رشته‌های حیاتی «اورولوژی» و «گوش، حلق و بینی» در بیمارستان دارالشفاء ارائه شده است؛ این اقدام به معنای آن است که مردم مناطق مرزی دیگر نیازی ندارند برای دریافت خدمات ابتدایی و تخصصی در این رشته‌ها، مسیرهای طولانی را به سمت مراکز استانی طی کنند.

وی تصریح کرد: این گام مهم در راستای توسعه متوازن خدمات بهداشتی و درمانی، نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تردد بیماران شده، بلکه دسترسی سریع به درمان‌های تخصصی را برای اقشار آسیب‌پذیر در مناطق مرزی فراهم آورده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پایان گفت: تمامی این اقدامات در مجموع نشان‌دهنده یک رویکرد جامع برای ارتقای سلامت عمومی، تجهیز مراکز درمانی و توزیع عادلانه منابع انسانی و تجهیزاتی در سراسر سیستان و بلوچستان است.