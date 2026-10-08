خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: کرمانشاه سال‌ها با یک خلأ جدی در حوزه خدمات دارویی مواجه بود؛ خلأیی که برای بیماران خاص و خانواده‌های آنان معنایی فراتر از یک کمبود اداری داشت و گاهی دسترسی به داروی مورد نیاز را به دغدغه‌ای روزمره تبدیل می‌کرد. داروخانه هلال‌احمر استان که پس از سال‌ها پیگیری سرانجام فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، می‌توانست بخشی از این نیاز را پاسخ دهد، اما تکمیل مأموریت آن نیازمند فراهم شدن امکان عرضه و توزیع داروهای ویژه بیماران خاص بود.

موضوع راه‌اندازی داروخانه هلال‌احمر و ضرورت تکمیل ظرفیت‌های آن، از جمله مسائلی بود که در جریان پیگیری‌های رسانه‌ای خبرگزاری مهر مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه مسئله دارو برای بیماران خاص، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً در چارچوب یک فرایند اداری یا صدور چند مجوز دنبال کرد. برای بیماری که داروی مورد نیازش را باید در زمان مشخص و با اطمینان تهیه کند، هر تأخیر می‌تواند به افزایش نگرانی بیمار و خانواده او منجر شود.

داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه نیز پس از نزدیک به ۲۸ سال پیگیری، روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ به‌طور رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه پیش از آن به‌عنوان مرکز فوریت‌های دارویی فعالیت داشت و کرمانشاه تنها مرکز استان کشور بود که از داروخانه هلال‌احمر برخوردار نبود. افتتاح این داروخانه، گام مهمی برای افزایش ظرفیت تأمین و عرضه دارو در استان بود، اما استمرار این مسیر و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های دارویی هلال‌احمر، نیازمند فراهم شدن امکان توزیع داروهای مورد نیاز بیماران خاص بود.

در چنین شرایطی، پیگیری رسانه‌ای موضوع در کنار ورود نهادهای مسئول و ناظر، مسیر مطالبه را از طرح یک مشکل به سمت پیگیری برای حل آن سوق داد. ورود دستگاه قضایی به موضوع حقوق عامه و تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری، نشان داد که دسترسی به داروهای ضروری بیماران خاص، مسئله‌ای عمومی و مرتبط با حقوق شهروندان است و دستگاه‌های متولی نمی‌توانند در برابر آن با رویکردی صرفاً اداری برخورد کنند.

اکنون با صدور مجوز توزیع داروهای بیماران خاص، یکی از حلقه‌های مهم تکمیل خدمات دارویی داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه شکل گرفته است. این مجوز امکان عرضه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص را در چارچوب ضوابط و مقررات فراهم می‌کند و ظرفیت خدمات دارویی این مجموعه را در این حوزه افزایش می‌دهد.

این اتفاق همچنین نمونه‌ای از آن است که مطالبه‌گری رسانه‌ای، زمانی که با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی همراه شود، می‌تواند از مرحله بیان مشکل عبور کرده و به نتیجه‌ای ملموس برای مردم منجر شود؛ نتیجه‌ای که در اینجا مخاطب مستقیم آن بیمارانی هستند که دسترسی به دارو برایشان یک نیاز حیاتی است، نه یک خدمت معمولی.

تأمین داروی بیماران خاص خط قرمز حقوق عامه است

حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، در نشست مشترک با مدیرکل جمعیت هلال‌احمر استان و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی و رفع فوری موانع فعالیت داروخانه جمعیت هلال‌احمر استان تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه دسترسی عادلانه و به‌موقع شهروندان به داروهای ضروری و خاص از مصادیق مسلم حقوق عامه است، اظهار کرد: تأمین دارو و خدمات دارویی یک اولویت حیاتی است و هرگونه تعلل در این زمینه از سوی دستگاه‌های اجرایی، موجب تضییع حق بیماران خاص و آسیب‌پذیر جامعه می‌شود و با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با اشاره به چالش کمبود داروهای خاص در سطح استان افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مکلف است با فوریت، مکاتبات و پیگیری‌های لازم را برای اخذ مجوزهای نهایی و قانونی از سازمان غذا و داروی کشور جهت فعالیت کامل و بی‌وقفه داروخانه هلال‌احمر استان انجام دهد.

کریمی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی این ظرفیت نباید با اتلاف وقت همراه شود، ادامه داد: دادستانی در راستای حفظ حقوق عامه، نظارت دقیقی بر نحوه توزیع و دسترسی به داروهای خاص خواهد داشت و دستگاه‌های متولی ملزم به رفع فوری موانع اداری هستند.

وی تصریح کرد: دادسرا تمامی مراحل را تا حصول نتیجه نهایی پایش خواهد کرد و عملکرد دستگاه‌های مسئول در این خصوص به‌طور مستمر رصد می‌شود.

برخورد قاطع با ترک فعل در حوزه دارو

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: چنانچه در انجام وظایف قانونی و تأمین نیازهای دارویی استان قصوری صورت گیرد، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و به‌منظور رفع تضییع حقوق شهروندان، با هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در این حوزه، بدون اغماض برخورد قضایی قاطع خواهد کرد.

کریمی تأکید کرد: تأمین داروی بیماران خاص و دسترسی به‌موقع آنان به خدمات دارویی، از موضوعاتی است که باید با حساسیت و فوریت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول باید موانع موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

مجوزی برای تکمیل زنجیره خدمت‌رسانی هلال‌احمر

افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت صدور مجوز توزیع داروهای بیماران خاص اظهار کرد: با صدور این مجوز، داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه امکان عرضه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به این بیماری‌ها را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط پیدا می‌کند و ظرفیت خدمات دارویی این مجموعه در حوزه بیماران خاص تکمیل می‌شود.

وی افزود: صدور مجوز توزیع داروهای بیماران خاص، حاصل همراهی، حمایت و پیگیری‌های مجموعه‌های مختلف و گامی مهم در تکمیل ظرفیت خدمت‌رسانی داروخانه هلال‌احمر به بیماران است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی، حمایت و پیگیری‌های دکتر کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، دکتر افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، دادستان کرمانشاه، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی استان، اصحاب رسانه، انجمن داروسازان و تمامی مجموعه‌ها و افرادی که در مسیر تحقق این موضوع نقش‌آفرینی و همکاری کردند، گفت: صدور این مجوز، نتیجه پیگیری‌های مستمر و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف برای تکمیل ظرفیت خدمات دارویی هلال‌احمر در استان است.

ظرفیت مکمل برای دسترسی بیماران به دارو

یگانه عنوان کرد: با صدور این مجوز، بیماران این گروه‌ها می‌توانند داروهای مورد نیاز خود را از طریق داروخانه هلال‌احمر دریافت کنند و این داروخانه با استفاده از ظرفیت سازمان تدارکات پزشکی و شبکه تأمین دارویی جمعیت، در کنار سایر مراکز عرضه دارو، به‌عنوان ظرفیتی مکمل برای تأمین و توزیع دارو فعالیت خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی به‌موقع و مطمئن به دارو برای بیماران خاص و خانواده‌های آنان، افزود: فعال شدن این ظرفیت می‌تواند به افزایش دسترسی بیماران به دارو، استفاده بهتر از ظرفیت‌های تأمین دارویی هلال‌احمر و تقویت خدمات حمایتی جمعیت برای بیماران نیازمند کمک کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تأکید کرد: رویکرد هلال‌احمر در این زمینه، ایجاد ظرفیت مکمل در کنار شبکه موجود دارویی استان و تسهیل دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است و تلاش می‌شود ظرفیت‌های دارویی و حمایتی جمعیت بیش از گذشته در خدمت بیماران قرار گیرد.

شایان ذکر است داروخانه هلال‌احمر استان کرمانشاه پس از نزدیک به ۲۸ سال پیگیری، جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ به‌طور رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه پیش از آن به‌عنوان مرکز فوریت‌های دارویی فعالیت داشت و کرمانشاه تنها مرکز استان کشور بود که از داروخانه هلال‌احمر برخوردار نبود. راه‌اندازی این داروخانه، ظرفیت جدیدی برای تأمین و عرضه داروهای مورد نیاز مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه تأمین دارویی جمعیت هلال‌احمر در استان ایجاد کرد و صدور مجوز توزیع داروهای بیماران خاص، گامی دیگر در مسیر تکمیل خدمات دارویی این مجموعه به شمار می‌رود.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی که ۱۸ شهریورماه با عنوان «داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه در گیر و دار بروکراسی مجوز توزیع داروی خاص» منتشر کرد، موضوع بلاتکلیفی این داروخانه برای دریافت مجوز توزیع داروهای بیماران خاص را پیگیری کرده بود؛ اکنون با پیگیری‌های رسانه‌ای و ورود و اقدام دادستانی، به نظر می‌رسد این گره پس از مدت‌ها در مسیر باز شدن قرار گرفته است، اما مطالبه اصلی همچنان پابرجاست و باید منتظر ماند و دید آیا صدور مجوز به معنای حل کامل مشکل و آغاز عرضه پایدار داروهای بیماران خاص خواهد بود یا همچنان موانع دیگری پیش روی این خدمت ضروری باقی خواهد ماند.